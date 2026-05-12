ฟาดรัฐบาลยัดเยียดบอลโลก “ป๋าต๋อย” ชี้คืนความสุขปลอมๆ สับแหลใช้เงินกสทช.-ไถเอกชนลงขัน

“ป๋าต๋อย” ประณต วิเลปสุวรรณ นักข่าวรุ่นใหญ่และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศไทยรัฐทีวี เสนอมุมมอง โมเดลที่ดีที่สุดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในมุมของตัวเองผ่าน เฟซบุ๊ค “ป๋าต๋อย” ว่า “โมเดลที่ดีที่สุดในการถ่ายบอลโลก 2026 คือ ควรให้เอกชนลงทุน 100% ไม่ควรมาขโมยเงินของกสทช.ไปใช้ แล้วเก็บค่าดู pay per view
มีคำถามตามมาคือ เศรษฐกิจแบบนี้ เอกชนที่ไหนจะกล้าลงทุนจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 1,300 -1,500 ล้านบาทให้ฟีฟ่า เพราะซื้อมาแล้วยังไงก็ไม่คุ้ม โมเดลหารายได้ เป็นค่า สปอทโฆษณาตอนพักครึ่ง มันหมดยุคไปนานแล้ว ไม่มีเจ้าของสินค้าที่ไหนเขาจ่ายเงินแบบนั้นกันแล้ว หรือต่อให้เก็บเงินค่าดู pay per view ยังไงก็ไม่คุ้ม ..ซึ่งคำตอบคือ ก็ไม่ต้องดูบอลโลกมันสักครั้งจะเป็นไร(ว่ะ)
แต่โมเดลที่รัฐบาลพยายามยัดเยียดให้การถ่ายบอลโลกครั้งนี้สำเร็จคือ ให้กสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) ใช้เงินกองทุนวิจัยฯของกสทช.มาจ่ายค่าลิขสิทธิ์บอลโลก เรียกว่าใช้เงินผิดประเภท
เรื่องที่กสทช.ควรทำอย่างนโยบายใบอนุญาต ทีวีดิจิทัล ที่กำลังจะหมดลงในปี 2572 นั่นต่างหากที่ไม่ทำ แต่พอรัฐบาลแค่ดำริจะถ่ายบอลโลก กสทช.ก็กระเด้งรับนโยบายนายกฯทันที
เพื่อให้เห็นภูมิทัศน์ของการดูบอลโลกหนนี้ ช่วงเวลาที่คิกออฟตรงกับเวลาไทยคือ เที่ยงคืน ตีสาม หกโมงเช้า เก้าโมงเช้า สิบโมงเช้า บางคู่ เตะ สิบเอ็ดโมงก็มี (บอลโลกเตะที่อเมริกา เม็กซิโก แคนาดา)
ถ้าเราลองจินตนาการ ตารางชีวิตคอบอลชาวไทย เทียบกับเวลาถ่ายทอดสด คู่ 23.00/00.00 ช่วงนี้ยังพอไหว แต่อย่าลืมว่าแข่งจบตี 2 แล้วต้องตื่นไปทำงานตอน 6-7 โมงเช้า สภาพวันรุ่งขึ้นผ่านไปสักพัก ไม่กลายเป็นซอมบี้ให้มันรู้ไป
คู่ 03.00 น.: นี่คือช่วงเวลา "ปราบเซียน" ต่อให้ใจรักแค่ไหน การตื่นมาดูตอนตี 3 แล้วต้องไปทำงานต่อ คือ ใครมันจะไปทำงานไหว หรือต่อให้นั่งดูในร้านเหล้าที่ปิดตีสี่ ดูยังไงบอลก็เตะไม่จบ เปิดร้านเกินเวลาอีก
คู่ 06.00 น. / 09.00 น./ 11.00 คนกำลังขับรถ ส่งลูกไปโรงเรียน หรือเริ่มประชุมเช้า เข้าเวรทำงาน เป็นอันหมดสิทธิ์ดู
การที่รัฐบาลยังดึงดันจะใช้เงิน 1,300 ล้านบาท ผ่าน กสทช. และ ให้กรมประชาสัมพันธ์ ไปประสานหาเงิน หาช่องทีวีถ่าย (ได้ยินว่าเงินหลวงก็มีไม่พอต้องไปไถเอกชน ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่า มีเจ้าประจำไหนบ้างที่จะโดนไถ ในฐานะนายทุนพรรคร่วมรัฐบาล) ขณะที่เวลาถ่ายทอดสดบอลโลก 2026 เที่ยวนี้ มัน”นรก” สำหรับคนไทยชัดๆ”