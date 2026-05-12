ว่ายน้ำลีลาไทยเก็บตัวยุโรปโชว์ฟอร์มแจ่ม "โค้ชตึก" ขอดูเอเชียนเอจก่อนประเมินเอเชียนเกมส์

ทัพว่ายน้ำลีลาชุดเตรียมเอเชียนเกมส์หอบแชมป์กลับไทย หลังเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักที่ยุโรปนาน 1 เดือน ด้าน "โค้ชตึก" ขอประเมินผลงานในศึกเอเชียนเอจกรุ๊ปที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนจะตั้งเป้าในศึกเอเชียนเกมส์ แต่ก็ยืนยันว่าจะต้องทำผลงานให้ดีกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายว่ายน้ำลีลา (ระบำใต้น้ำ) ได้ทำการส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลี และยังได้ตระเวณแข่งเพื่อหาประสบการณ์ในยุโรปทั้งประเทศฮังการี และ สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยการเก็บตัวครั้งนี้ประกอบด้วยนักกีฬาจำนวน 13 คน และผู้ฝึกสอน 4 คน มีเป้าหมายในการยกระดับทักษะ เทคนิค และความแข็งแกร่งของร่างกายให้พร้อมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการแสดง (Routine) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้การตระเวณแข่งขันที่ยุโรป ใน 3 ประเทศ ทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์ในรายการที่เมืองเบรสเซีย สาธารณรัฐอิตาลี, คว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์แห่งชาติของฮังการี และ คว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์เยาวชนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยล่าสุดทัพว่ายน้ำลีลาได้เดินทางกลับถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่สมาคมส่งนักกีฬาว่ายน้ำลีลาชุดนี้ไปแข่งที่ยุโรปก็เพื่อให้เขาหาประสบการณ์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นเด็กดาวรุ่งที่จะต้องเป็นอนาคตของทีมชาติไทย และยังเป็นการให้นักกีฬาและโค้ชได้มีเกมการแข่งขันเพื่อดูจุดอ่อนจุดแข็งของทีมเพื่อเป็นการต่อท่า การไปทัวร์ยุโรปในครั้งนี้ทัพว่ายน้ำลีลาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้ง 3 ประเทศที่เก็บตัว ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์ของประเทศนั้นๆทั้งสิ้น หลังจากนี้สมาคมจะมาประเมินผลงานทัพว่ายน้ำลีลาไทยอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย หรือ เอเชียนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 (Asian Age Group Championships 2026) ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2569 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนในเอเชียนเกมส์นั้นก็ตั้งเป้าว่าผลงานจะต้องดีกว่าครั้งที่แล้ว
สำหรับผลงานของทัพว่ายน้ำลีลาไทยในการไปเก็บตัวยุโรปมีดังนี้ รายการ 13’ TUTTI, MA PROPRIO TUTTI IN H2O – Brixia Open ณ สระว่ายน้ำ Piscina Lamarmora เมืองเบรสเซีย สาธารณรัฐอิตาลี ได้ 6 เหรียญทอง จาก Senior Women Duet Routine, Junior Women Duet Routine, Youth Mixed Duet Routine, Youth Women Duet Routine, Junior Team Routine (Team Free), Senior Team Routine (Team Technical) และ 1 เหรียญเงิน จาก Junior Acrobatic Routine
รายการ 34th HUNGARIAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2026 ณ สระว่ายน้ำ Duna Arena เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ได้มา 2 เหรียญทอง จาก Senior Open Team Free Routine, Senior Open Mixed Duet Technical Routine และ 1 เหรียญเงินจาก Senior Open Mixed Duet Technical Routine
รายการ 18th SWISS YOUTH Competition – Campus Sursee in Oberkirch, Switzerland ณ สระว่ายน้ำ Campus Sursee Sport Arena เมือง Oberkirch ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มา 2 เหรียญทอง จาก Team Free Routine – J1 (JUNIORS), Mixed Duet Technical Routine (คู่ที่ 1) – J1 (JUNIORS) , 1 เหรียญเงินจาก Mixed Duet Technical Routine (คู่ที่ 2) – J1 (JUNIORS) และ 1 เหรียญทองแดงจาก Acrobatic Routine – J1 (JUNIORS)