"เลเกอร์ส" ร่วงเพลย์ออฟ "เลอบรอน" อุบรีไทร์หรือไปต่อ

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า ปิดซีรีส์ 4-0 เกม เอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส หวุดหวิด 115-110 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามคริปโต ดอท คอม อารีนา วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ดชาวแคนาดา เหมา 35 แต้ม เช็ต โฮล์มเกรน ดังค์ขึ้นนำ 111-110 เหลือเวลา 32.8 วินาที และ อาเจย์ มิตเชลล์ สกอร์ 10 จากทั้งหมด 28 แต้ม ช่วงคับขัน ขณะที่ ธันเดอร์ ต้านทานการดิ้นรนของ เลเกอร์ส ขยับสถิติเป็น ชนะ 8 แพ้ 0 เฉพาะเพลย์ออฟ ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยากลำบากสุดของโพสต์ซีซัน
"โอเคซี" เข้ารอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก รอพบผู้ชนะระหว่าง ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส กับ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส (เสมอกัน 2-2 เกม)
เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดความหวัง เลเกอร์ส แบกทีม 24 แต้ม 12 รีบาวน์ด ในเกมที่อาจเป็นเกมสุดท้ายของอาชีพ แต่พลาดจังหวะตะลุยยิงเช็ดแป้น 20 วินาทีสุดท้าย ซึ่งน่าจะเป็นสกอร์ขึ้นนำ
เลอบรอน วัย 41 ปี ย้ำมาตลอดว่ายังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคต จึงไม่มีพิธีรีตองหรือการรำลึกใดๆ ระหว่างเกม โดย เลเกอร์ส พยายามต่ออายุ แต่กลับพบความปราชัยแก่ โอกลาโฮมา ซิตี ครั้งที่ 8 เฉพาะซีซันนี้
อดีตผู้เล่น คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส และ ไมอามี ฮีต กล่าว "ผมไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไร แน่นอนตราบใดที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ผมยังมีเวลาเหลือเฟือ ผมจะกลับบ้านแล้วหารือกับครอบครัว แล้วคุณจะรู้ว่าผมตัดสินใจอย่างไร"
ออสติน รีฟส์ สกอร์ 27 แต้ม ก่อนพลาดลูกยิง 3 คะแนน เพื่อตีเสมอ 8 วินาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เลเกอร์ส มาไกลเกินคาดโดยปราศจาก ลูกา ดอนซิช ตัวทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดช่วงฤดูกาลปกติ บาดเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง)
ผลการแข่งขันสานตะวันออก คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ตามตีเสมอ 2-2 เกม โดยเอาชนะ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 112-103 ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา
เกมนี้ โดโนแวน มิตเชลล์ ซูเปอร์สตาร์ คลีฟแลนด์ ทาบสถิติทำสกอร์สูงสุด 39 จาก 43 แต้ม เฉพาะการแข่งขันเพลย์ออฟครึ่งหลัง และ เจมส์ ฮาร์เดน กดดับเบิล-ดับเบิลครั้งที่ 40 เฉพาะเพลย์ออฟ 24 แต้ม 11 แอสซิสต์
เกม 5 จะย้ายกลับมาแข่งกันต่อ ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันที่ 14 พ.ค. (ไทย)