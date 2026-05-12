รักบี้ไทยวางแผนเก็บตัวต่างประเทศเตรียมเอเชียนเกมส์

รักบี้กางแผนเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ส่งทีมชายบินเก็บตัวแดนปลาดิบที่เมืองฟุกุโอกะ 24 ก.ค.-3 ส.ค. ส่วนทีมหญิงจัดชุดใหญ่บินชุบตัวที่นิวซีแลนด์ 6-15 ก.ย.เพื่อความหวังคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์
เหลือเวลาประมาณ 5 เดือนก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค.2569 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยกีฬารักบี้จะแข่งขันในช่วงสุดท้ายคือวันที่ 1-3 ต.ค.ที่สนามพาโลม่ามิซูโฮะ ทั้งนี้สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การบริหารของ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม ได้เรียกประชุมบอร์ดบริหาร เพื่อหารือถึงแผนงานในการเตรียมทีมเอเชียนเกมส์
ในที่ประชุมได้มีการอนุมัติการส่งทีมรักบี้ 7 คนทั้งทีมชายและทีมหญิงชุดเอเชียนเกมส์ไปฝึกซ้อมต่างประเทศ โดยทีมชายนำโดย "โค้ชเย้" นาวาเอกฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่จะพาทีมชายไปเก็บตัวที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 3 ส.ค.2569 เนื่องจากในช่วงเก็บตัวจะมีแมตช์แข่งขันของเมืองให้ได้ทดสอบทีมชาย
ขณะที่ทีมหญิงที่ถือว่าเป็นความหวังในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ มี โลเต้ ไลคาบูร่า อดีตทีม "ออลแบล็คส์" นิวซีแลนด์ เป็นเฮดโค้ช จะนำทีมหญิงไทยไปเก็บตัวที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-15 ก.ย.2569 เนื่องจากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ในปี 2022 ทีมหญิงไทยได้ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์ และทำผลงานดีในศึกเอเชียซีรีส์ด้วยการคว้าอันดับ 3 เอเชีย ทำให้ในปี 2026 นี้จะเป็นครั้งที่ 2 ที่ทีมสาวไทยจะเดินทางไปชุบตัวที่นิวซีแลนด์อีกหนเพื่อการคว้าเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์
ด้าน "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้มีเอเชียนเกมส์ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญของคนไทยทั้งประเทศ และสมาคมก็ให้ความสำคัญมาก โดยทีมชายนั้นอยากให้จบอันดับดีกว่าเดิม หรือติด 1-5 ส่วนทีมหญิงซึ่งถือว่าเป็นทีมความหวังของสมาคม และเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะต้องคว้าเหรียญรางวัลให้ได้
สำหรับผลงานของทีมรักบี้ไทยในศึกเอเชียนเกมส์ เคยได้เหรียญทองแดง 3 ครั้ง คือ ทีมชาย ในปี 1998 กับ ปี 2002 และ ทีมหญิง ในปี 2010 ส่วนผลงานในเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดคือปี 2022 ที่มาแข่งในปี 2023 ทีมชายจบอันดับที่ 11 จากทั้งหมด 13 ทีม ส่วนทีมหญิงแพ้ฮ่องกงในรอบชิงเหรียญทองแดง ได้อันดับ 4