สามสาวสมัครเล่นไทยพร้อมสู้ศึก “ควีนสิริกิติ์" ที่อินโดนีเซีย

สามนักกอล์ฟสมัครเล่นสาวไทยประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร, งามพรรณ จันทนะ และ กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ โดยมี โปรส้ม-รุ่งทิวา ปางจั่น รับหน้าที่กัปตันทีม พร้อมลงสู้ศึกกอล์ฟทีมชาติหญิงเอเชีย-แปซิฟิก ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนสิริกิติ์" ครั้งที่ 46 ณ สนามเซนตุล ไฮแลนด์ส กอล์ฟ คลับ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคมนี้ มีนักกอล์ฟจาก 13 ประเทศสมาชิก เข้าร่วมดวลวงสวิงได้แก่ จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, ไต้หวัน, ไทย และอินโดนีเซีย เจ้าภาพ