วินด์เซิร์ฟไทยเจอปัญหา ถูกพายุฝนกระหน่ำกระทบคิวซ้อมลุยศึกไอคิวฟอยล์ยูโรเปี้ยน

ทีมโต้คลื่นไทยเจอพายุฝนเล่นงานทำให้ลงฝึกซ้อมล่าช้า ก่อนสถานการณ์คลี่คลายได้ลงฝึกซ้อมทะเลโปรตุเกสแล้ว แม้ต้องฝ่าคลื่นลูกใหญ่ ลมแรง รวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออก แต่นักกีฬาทุกคนแก้สถานการณ์ได้ดี พร้อมทำศึก “2026 ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569
ความเคลื่อนไหวทีมวินด์เซิร์ฟไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2026 ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 โดยนักกีฬาไทยจำนวน 6 คน ประกอบด้วย จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, จ.ต.ศิริพร แก้วดวงงาม, นายวชิรวิทย์ ทนอุป, นายวชิรวิทย์ มั่นบำรุง, นายรัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ น.ส.ชนัฐกานต์ เจริญสุข ภายใต้การควบคุมของ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และ นายศักดา สกุลแฟง ได้ออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 นั้น
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ กล่าวว่า ตนได้รับรายงานจากผู้ฝึกสอนว่า ช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีพายุเข้าพอดี ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีทั้งฝนตกและคลื่นลมแรง ทำให้ไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ ทางผู้ฝึกสอนจึงได้ให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่ง เวทเทนนิ่ง และเล่นวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อรักษาความฟิตของสภาพร่างกาย หลังจากผ่านไป 2-3 วัน สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเล แม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ ลมแรง รวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะ แต่นักกีฬาทุกคนแก้สถานการณ์ได้ดี ขณะที่ช่วงกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงทำให้ค่อนข้างหนาวนิดหน่อย ตนได้กำชับให้ทุกคนดูแลสภาพร่างกายให้ดี หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบแจ้งผู้ฝึกสอนทันที
“นักกีฬาชุดนี้มีทั้งชุดใหญ่และชุดเยาวชน ทางสมาคมฯ ตั้งใจจะใช้รายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะลงชิงชัยรายการระดับนานาชาติต่อไป โดยเฉพาะภาระกิจสำคัญอยู่ที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 เชื่อว่านักกีฬาจะได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพได้ดีมากขึ้นแน่นอน“ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าว