มั่นใจเกินร้อย! “ปกรณ์” เชียร์ “ซุปเปอร์เล็ก” คืนฟอร์มโหดปราบ “อับดุลลา”

“ปกรณ์ พีเค.เสี่ยเล่เต็นท์มังกร” มวยเชิงสวยจากสมุทรปราการ มั่นใจนักชกรุ่นน้อง “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่ง ในการดวลฝีมือกับ
“อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย ที่จะเกิดขึ้นในรายการ The Inner Circle ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น. - 20.30 น.
ล่าสุด “ปกรณ์” ได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมเล่นเชิงกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาว ย่านสุขุมวิท ทำให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสพูดคุยย้อนระลึกถึงความหลัง และแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการชกมวยกันให้หายคิดถึง
“ผมรู้จัก ซุปเปอร์เล็ก มานานกว่า 10 ปีแล้ว เราเคยตระเวนชกมวยทางภาคใต้ด้วยกัน เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้น ทุกครั้งที่เจอกันก็ยังทักทายกันเหมือนเดิม”
“พอดีมีพี่ที่รู้จักที่ค่ายมวยหยกขาวชวนไปช่วยเล่นเชิงให้ ซุปเปอร์เล็ก ซึ่งจริง ๆ เขาเก่งอยู่แล้ว ผมแทบไม่ต้องไปติวหรือแนะนำอะไรเป็นพิเศษ เหมือนไปช่วยซ้อม ขยับร่างกาย ยืดเส้นยืดสายกันมากกว่า”
“ตอนนี้สภาพร่างกายของ ซุปเปอร์เล็ก ดูดีขึ้นชัดเจน อาวุธเด็ดอย่างแข้งขวายังอันตรายเหมือนเดิม พร้อมใช้เล่นงานคู่ต่อสู้ได้ตลอด ถือเป็นสไตล์เฉพาะตัวที่หาคนเลียนแบบยากครับ”
แม้ช่วงหลัง “ซุปเปอร์เล็ก” จะฟอร์มแผ่วลงไป แต่ “ปกรณ์” ยืนยันจากการสัมผัสด้วยตัวเองว่า นักชกรุ่นน้องรายนี้จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม และมั่นใจว่านักสู้ฉายา “The Kicking Machine (เครื่องจักรนักเตะ)” จะเอาชนะ “อับดุลลา” ได้แน่นอน
“ไฟต์นี้ผมมองว่าทั้ง ซุปเปอร์เล็ก กับ อับดุลลา คงไม่มีใครถอยหนีกันแน่นอน เกมน่าจะเดินเข้าหากันตลอด ถ้า
อับดุลลา ชกไม่เข้าเป้า ก็มีสิทธิ์โดนลูกเตะของ ซุปเปอร์เล็ก เล่นงานจนเสียทรงทันที”
“ตอนนี้ ซุปเปอร์เล็ก ดูเหมือนจะอัดอั้น อยากระเบิดฟอร์มเต็มที่ ด้วยประสบการณ์และแข้งขวาที่เป็นทีเด็ด ถ้าเขาฟิตเต็มร้อย ผมเชื่อว่าไฟต์นี้มีโอกาสปิดเกมคว้าชัยได้แบบไม่มีปัญหาครับ”