มั่นใจเกินร้อย! “รุง รุง” ชี้ทางสู้เหนือกว่า พร้อมย้ำแค้น “อนาโตลี”

“รุง รุง” อูมาร์ คาน แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 34 ปี จากเซเนกัล มั่นใจมองทะลุเกมการต่อสู้ของผู้ท้าชิง “อนาโตลี มาลีคิน” เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) วัย 38 ปี จากรัสเซียเป็นอย่างดี พร้อมป้องกันบัลลังก์สุดหวง ในคู่เอกรายการ The Inner Circle ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น. - 20.30 น.
สำหรับ “รุง รุง” และ “อนาโตลี” เคยวัดฝีมือกันในศึก ONE 169 เมื่อเดือน พ.ย. 67 ผลปรากฏว่า “รุง รุง” เป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) กระชากเข็มขัด ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวตมาครอง พร้อมทำให้ “อนาโตลี” แพ้ครั้งแรกในอาชีพ
ตอนนี้ทั้งคู่พร้อมดวลพลังกันอีกครั้ง หลังเคยคลาดเจอกันมาแล้วในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68 เนื่องจาก “รุง รุง” ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ต้องขอถอนตัวไป โดย “รุง รุง” เจ้าของสถิติ 7-1 ใน ONE มั่นใจงานนี้ย้ำแค้น “อนาโตลี” ได้ไม่ยาก
“ไฟต์นี้ผมยกเครื่องใหม่ทั้งหมด อัปเกรดทุกทักษะที่มี ทุกคนจะได้เห็นผมในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ขณะเดียวกัน ผมก็คิดว่า อนาโตลี ก็น่าจะพัฒนาขึ้นเหมือนกัน ถ้าเทียบกับไฟต์แรกที่เราเจอกัน ผมมั่นใจว่าเขาเก่งขึ้น ดังนั้นผมจะไม่ประมาทเด็ดขาด ผมอาจจะพลาดถ้าประเมินเขาต่ำไป”
“ตอนนี้ผมรู้ไส้รู้พุงของ อนาโตลี หมดแล้ว ไฟต์นี้จะเป็นงานง่ายสำหรับผม หลังจากที่ได้ปะทะกันบนเวที ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นนักสู้แบบไหน ผมรู้ทางมวยของเขาหมดครับ”
อย่างไรก็ตาม “รุง รุง” ยังแสดงสปิริตถึงการเป็นนักกีฬามืออาชีพ ด้วยการยอมรับความสำเร็จในอาชีพของ “อนาโตลี” ว่าคือของจริง ยากที่ใครจะต่อกรได้ แต่ตนพร้อมพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าใครเหนือกว่ากัน
“ผมยอมรับว่า อนาโตลี เก่งจริง แต่หลังจากที่ได้ดวลกันมา ผมรู้เลยว่าเรากระดูกคนละเบอร์ ยิ่งเมื่อมาถึงไฟต์นี้ผมมั่นใจว่าอยู่คนละชั้นกัน ผมยังเคารพเขา แต่เขาไม่มีวันชนะผมได้แน่นอน”
ติดตาม "รุง รุง vs อนาโตลี 2" วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้