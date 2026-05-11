True5G ร่วมยินดีและมอบรางวัล แก่ “น้ำผึ้ง-กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล” Miss World Thailand 2026

ค่ำคืนแห่งความงามที่มีความหมาย พร้อมส่งต่อผู้หญิงไทยเปล่งประกายสู่เวทีโลก...True5G ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขึ้นร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ นางสาวกานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล สาวงามที่คว้าถึง 2 รางวัลทั้ง Miss World Thailand 2026 ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss World 2026 ณ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับของรางวัลจากทรู ที่ประกอบด้วย Samsung S26 Ultra พร้อมสิทธิ์ใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ฟรี 1 ปี, สิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก TrueOnline ฟรี 1 ปี, สิทธิ์การเป็นสมาชิกสุดพิเศษกับ True Black Card 1 ปี และ สิทธิ์ดื่มเครื่องดื่มที่ True coffee ฟรี 1 ปี อีกทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษ “True Leadership Award” ซึ่งสะท้อนความเชื่อของทรูว่า “ผู้นำที่แท้จริง” ไม่ได้เปล่งประกายเพียงบนเวที แต่คือผู้ที่สื่อสารอย่างจริงใจ มีความคิด ความมั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม จึงเป็นตัวแทนหญิงยุคใหม่ที่กล้าเป็นตัวเอง พร้อมก้าวขึ้นเป็นเสียงสำคัญและผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งประกอบด้วย สิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก TrueOnline ฟรี 1 ปี และ สิทธิ์การเป็นสมาชิกสุดพิเศษกับ True Black Card 1 ปี นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลแก่รองชนะเลิศอีก 4 คน ได้แก่ นางสาวมาลัยกะ คาร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ที่ประกอบด้วย Samsung S26 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ฟรี 1 ปี และ สิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก TrueOnline ฟรี 1 ปี นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ที่ประกอบด้วย Samsung S26 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ฟรี 1 ปี รวมถึงนางสาวคนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และนางสาวปัณณิกา บุญศิริฐากร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ที่ประกอบด้วย สิทธิ์ใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ฟรี 1 ปี และ สิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก TrueOnline ฟรี 1 ปี รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 5แสนบาท
ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ Telecom-Tech Company เชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงไทย และพร้อมสนับสนุนหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพ ความคิด และแรงบันดาลใจ ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามและมีความหมาย ค่ำคืนแห่งเกียรติยศนี้จึงไม่ใช่เพียงการค้นหาผู้ครองมงกุฎ แต่คือการสะท้อนนิยามของ “ความงามที่แท้จริง” ที่งดงามทั้งหัวใจ ความคิด และพลังในการสร้างคุณค่าให้สังคม
ตลอดเส้นทางการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G ทรูได้นำศักยภาพทั้งโครงข่ายอัจฉริยะ เทคโนโลยี AI ความปลอดภัยไซเบอร์ และระบบนิเวศดิจิทัล มาร่วมสนับสนุนการสื่อสารและการสร้างแรงบันดาลใจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมต่อทุกเรื่องราว ความฝัน และพลังของผู้หญิงไทยสู่ผู้คนทั่วประเทศและเวทีระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อของ True5G ที่พร้อมส่งต่อพลังของทุกเสียงและทุกความตั้งใจ สู่อนาคตที่ทรงพลังและยั่งยืน
#MWTBESTwithTRUE5G #TheWORLDisTRUE
#MissWorldThailand2026 #True5G #BESTwithTRUE5G