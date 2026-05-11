ปิดฉาก GLO Cup 2026 ภาคตะวันออก อัสสัมชัญ ศรีราชา คว้าดับเบิ้ลแชมป์ ได้ 11 แข้ง GLO STAR

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออก ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ทีมตัวแทนของภูมิภาคในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี รุ่นละ 4 ทีม รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ประจำภาคตะวันออกครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย
บรรยากาศในวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา เอาชนะ พัทยา ยูไนเต็ด 3-0 คว้าแชมป์ภาคตะวันออกไปครอง ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของ เดอะแรบบิท จูเนียร์ ที่ชนะ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 3-0 ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา เอาชนะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 6-1 เป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งสองรุ่น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ ราชนาวี เอฟซี ที่ชนะ รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ A U15 ไป 4-2
สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
โดยในรุ่น U13 ประกอบด้วย
อัสสัมชัญ ศรีราชา
พัทยา ยูไนเต็ด
เดอะแรบบิท จูเนียร์
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
ขณะที่รุ่น U15 ประกอบด้วย
อัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ราชนาวี เอฟซี
รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ A U15
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันว่า
“ในโซนภาคตะวันออกปีนี้ เราเห็นหลายทีมมีการเตรียมความพร้อมที่ดีมาก ทั้งเรื่องสภาพร่างกาย วิธีการเล่น และการปรับตัวกับกติกาฟุตบอล 8 คนของรายการ GLO Cup ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งโค้ช ผู้ปกครอง และตัวนักกีฬาเอง หลายทีมมีพัฒนาการที่ชัดเจนและเล่นกันอย่างมีคุณภาพ”
“สิ่งที่น่าชื่นใจคือเราได้เห็นเด็ก ๆ กล้าแสดงศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขัน นี่คือเป้าหมายสำคัญของ GLO Cup ที่อยากให้ฟุตบอลเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย”
“ขณะเดียวกัน โครงการ GLO STAR ก็ทำให้เราได้เห็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวจำนวนมาก ไม่ว่าจะมาจากทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงฝีเท้า และนี่คืออีกก้าวสำคัญในการสร้างรากฐานฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต”
สำหรับ โครงการ GLO STAR ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของรายการ ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนจากโซนภาคตะวันออกเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น
GLO STAR รุ่น U13
1. รามินทร์ ศรีวิชัย (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
2. สิทธิพล พูลทรัพย์ (มัธยมตากสินระยอง)
3. ปฐวี ประเสริฐ (พัทยา ยูไนเต็ด)
4. อรุชา ทับทิมเทศ (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
GLO STAR รุ่น U15
1. ภาคิน ธรรมเที่ยง (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
2. ปรวัฒน์ สมนึก (มัธยมตากสินระยอง)
3. เมธัส คำเลิศ (พราม แบงค็อก)
4. อนุวัฒน์ แรงเขตรวิทย์ (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
5. วรภัทร โตสวัสดิ์ (มัธยมตากสินระยอง)
6. สิรภพ โสมล (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
7. วิชยุตม์ เพชรรัตน์ (ราชนาวี เอฟซี)
สำหรับโครงการ GLO STAR จะดำเนินการคัดเลือกนักเตะเยาวชนฝีเท้าดีให้ครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว (GLO STAR Camp) และคัดเลือกขั้นสุดท้ายจนเหลือรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำของเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามถัดไปสนามที่ 4 ของ GLO Cup 2026 จะเดินทางเข้าสู่โซนภาคกลางและตะวันตก ระหว่างวันที่ 19–24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ในรุ่น U13 และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ในรุ่น U15 เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย และ GLO STAR ประจำภาคต่อไป
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย