"นิกส์" เช็กบิล 4-0 "เวมบานยามา" โดนไล่ออกครั้งแรก

นิว ยอร์ก นิกส์ ถล่ม ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ขาดลอย 144-114 ปิดซีรีส์ 4-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก ที่สนามเอ็กซ์ฟินิตี โมไบล์ อารีนา วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ นิกส์ ทาบสถิติยิง 3 คะแนนเข้าเป้ามากสุด 25 ลูก เฉพาะ 1 เกมเพลย์ออฟ โดย ดิวซ์ แม็คไบรด์ ลงเล่นตัวจริงแทน โอจี อนูโนบี บาดเจ็บ ส่อง 25 แต้ม รวมระยะ 3 คะแนน 7 ลูก เจเลน บรันสัน กดอีก 22 แต้ม และ จอช ฮาร์ท กับ คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส ซัดคนละ 17 แต้ม
นิกส์ ชนะด้วยผลต่างสกอร์เฉลี่ย 19.4 แต้มต่อเกม ห่างสุดตลอดการแข่งขัน 2 รอบ นับตั้งแต่เพลย์ออฟเปลี่ยนมาใช้ระบบ 16 ทีม เมื่อปี 1984
นิว ยอร์ก เข้ารอบชิงชนะเลิศ สายตะวันออก 2 ซีซันติดต่อกัน รอพบผู้ชนะระหว่าง คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส กับ ดีทรอยต์ พิสตันส์ (ดีทรอยต์ ขึ้นนำ 2-1 เกม)
ทีมของ ไมค์ บราวน์ ยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 18 ลูก เฉพาะครึ่งแรก คิดเป็น 54 แต้มจากการส่องไกล เทียบกับ ซิกเซอร์ส ทำสกอร์ 57 แต้ม ตลอดครึ่งแรก นำห่าง 81-57 ส่งผลให้ นิกส์ กวาดซีรีส์ครั้งแรก ตามระบบ 4 ใน 7 เกม นับตั้งแต่พบ แอตแลนตา ฮอว์กส รอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก ปี 1999
เกมครึ่งหลังเป็นเพียงเล่นให้จบๆ ฟิลาเดลเฟีย แพ็กกระเป๋ากลับบ้าน หลังพลิกจากตาม 1-3 เกม เอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ ทีมวางอันดับ 2 ของสาย 4-3 เกม รอบแรก
ผลการแข่งขันสายตะวันตก มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ตีเสมอ 2-2 เกม เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 114-109 ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์
สเปอร์ส เสีย วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดชาวฝรั่งเศส ถูกไล่ออกครั้งแรกของอชีพ ข้อหาตีศอก นาซ รีด ช่วงต้นควอเตอร์ 2 อาศัย ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ กับ ดีแลน ฮาร์เปอร์ แบกทีมคนละ 24 แต้ม สเตฟอน แคสเซิล เสริมอีก 20 แต้ม และ เดวิน วาสเซลล์ ส่อง 14 แต้ม
ขณะที่ วูล์ฟส ได้ "แอนท์แมน" แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส เหมา 36 แต้ม เจเดน แม็คแดเนียลส์ ทำไป 14 แต้ม รูดี โกแบร์ เซ็นเตอร์ป้องกันยอดเยี่ยม 3 สมัย ช่วย 11 แต้ม 13 รีบาวน์ด
เกม 5 จะย้ายมาแข่งกันต่อ ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ เมืองซาน อันโตนิโอ วันที่ 13 พ.ค. (ไทย)
Status alert: Victor Wembanyama has been ejected Sunday after being assessed a Flagrant 2 foul. pic.twitter.com/G02YylonQE— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 11, 2026