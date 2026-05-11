"มาร์ติน" แซงรอบรองสุดท้าย คว้าแชมป์เลอ มังส์

ฆอร์เก มาร์ติน นักบิดสังกัด อาพริเลีย แซง มาร์โก เบซเซคคี ผู้นำคะแนนสะสม ประเภทนักแข่ง รุ่นโมโตจีพี คว้าแชมป์รายการ เฟรนช์ กรังปรีซ์ ที่สนามเลอ มังส์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ขณะที่ ไอ โอกูระ กลายเป็นนักแข่งญี่ปุ่นขึ้นโพเดียมคนแรกรอบ 14 ปี
เบซเซคคี นักบิดชาวอิตาเลียน เข้าใกล้แชมป์สนามที่ 4 ของฤดูกาล 2026 เหลือ 5 รอบสุดท้าย กระทั่งถูก มาร์ติน แซงรอบที่ 26 จากการแข่งขัน 27 รอบ
มาร์ติน แชมป์โลก 2024 ฉลองชัยชนะครั้งแรกของฤดูกาล โดยลุกยืนบนที่พักเท้าแล้วกอดอก หลังผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวม 41 นาที 18.001 วินาที เร็วกว่าอันดับ 2 เบซเซคคี 0.477 วินาที
ด้าน โอกูระ อดีตเพื่อนร่วมทีม ฮอนด้า ของ สมเกียรติ จันทรา เข้าเส้นชัยอันดับ 3 เป็นนักแข่งญี่ปุ่นยืนโพเดียมคนแรก นับตั้งแต่ คัตสึยูกิ นากาซูกะ รายการ บาเลนเซีย กรังปรีซ์ 2012 ที่ประเทศสเปน
เรซนี้ มาร์ติน แชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (9 พ.ค.) เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 127 แต้ม อยู่อันดับ 2 ของตารางคะแนนสะสม ตามหลัง เบซเซคคี 1 แต้ม
ขณะที่ มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์เก่าสังกัด ดูคาติ (โรงงาน) พลาดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หลังบาดเจ็บกระดูกเท้าแตก ระหว่างสปรินท์ เรซ และเข้ารับการผ่าตัด ที่เมืองมาดริด วันอาทิตย์ (10 พ.ค.) โดยจะหมดสิทธิ์ประลองความเร็ว รายการ คาตาลัน กรังปรีซ์ สัปดาห์หน้า