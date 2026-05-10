บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26 พร้อมเงินรางวัล 10 ล้านบาท

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26 พร้อมเงินรางวัล 10 ล้านบาท และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบลีก สเตจ ฤดูกาล 2026/27
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ณ ช้าง อารีนา จังหวัด บุรีรัมย์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26
โดยทีมแชมป์ในฤดูกาลนี้ ได้แก่ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่สามารถทำคะแนนทิ้งห่างอันดับที่สองได้ก่อนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย พร้อมรับเงินรางวัล 10,000,000 บาท สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบลีก สเตจ ฤดูกาล 2026/27
ภายในพิธีมอบถ้วย นำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คุณประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่, คุณเบนสัน เค่อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณธนญ ตันติสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา กรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
คุณโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, คุณก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มอลเทน ประเทศไทย, คุณธันยพร ปิยะแสงทอง ผู้จัดการกลุ่ม Event & Sponsorship บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย, จิตรดี คายะนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านกีฬาและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, คุณพล เลิศกุลภพ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท บีพี คาสตรอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องคราสตอล ในประเทศไทย และ คุณนวรัตน์ พูลมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS
ขณะเดียวกัน ทีมอันดับ 2 ตกเป็นของ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี ที่ได้รับเงินรางวัล 3,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบลีก สเตจ ฤดูกาล 2026/27
ส่วน ทีมอันดับ 3 ตกเป็นของสโมสร ราชบุรี เอฟซี ที่ได้รับเงินรางวัล 1,500,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Two รอบแบ่งกลุ่ม ฤดูกาล 2026/27
สำหรับเงินรางวัลในการแข่งขันฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2025/26 มีดังนี้
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมชนะเลิศ รับ 10,000,000 บาท
การท่าเรือ เอฟซี ทีมอันดับ 2 รับ 3,000,000 บาท
ราชบุรี เอฟซี อันดับ 3 รับ 1,500,000 บาท
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อันดับ 4 รับ 800,000 บาท
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด อันดับ 5 รับ 700,000 บาท
พีที ประจวบ เอฟซี อันดับ 6 รับ 600,000 บาท
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด อันดับ 7 รับ 500,000 บาท
ชลบุรี เอฟซีอันดับ 8 รับ 400,000 บาท
ทีมที่ตกชั้น ไปเล่นใน BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2026/27 ประกอบด้วย เมืองทอง ยูไนเต็ด, นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และ พลังกาญจน์ เอฟซี