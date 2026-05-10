“ไอเดีย-กฤตภัทร” ระเบิดฟอร์ม!! นำม้วนเดียวคว้าชัยโฮมเรซ “ตี-อนุภาพ” เบิ้ลโพเดียมศึก ARRC ที่บุรีรัมย์ เส้นทางลุ้นแชมป์สดใส

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม สร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีมบิดรถแข่ง YZF-R3 นำม้วนเดียวผงาดคว้าชัยชนะโฮมเรซในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ครองจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ ขณะ “ตี”อนุภาพ ซามูล ฟอร์มดีต่อเนื่องคว้าดับเบิลโพเดียม ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เส้นทางลุ้นแชมป์สดใสหลังผ่าน 2 เรซสุดมันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการติดตามอย่างใกล้ชิดของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย
เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ยังคงเป็นไฮไลต์ของทุก ๆ สนาม โดยเรซนี้แข่งขันกันทั้งสิ้น 12 รอบสนามเช่นเคย “ตี”อนุภาพ ซามูล นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม เจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข 500 ได้ออกตัวจากกริดที่ 2 และเริ่มเกมได้ดี
รูปเกมคล้ายคลึงกับเรซแรกในวันเสาร์ โดย “ตี-อนุภาพ” เปิดเกมบุกในช่วง 3 รอบสุดท้าย ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำ ก่อนจะเพลย์เซฟในโค้งสุดท้ายเพื่อรักษาคะแนนสะสมให้มากที่สุด บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 2 ด้วยเวลารวม 20 นาที 2.226 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.130 วินาที เท่านั้น โดยเพียงพอให้คว้าโพเดียมไปครองทั้ง 2 เรซ เส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียยังสดใสมี 60 คะแนน พร้อมกับบีบระยะเข้าไปหาผู้นำบนตารางแชมเปียนชิพเหลือ 12 คะแนน หลังผ่าน 4 เรซแรกของฤดูกาล
ขณะที่การแข่งขันในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ดวลกัน 10 รอบสนาม ซึ่งเรซนี้ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 39 จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ระเบิดฟอร์มเก่ง พารถแข่ง YZF-R3 คู่ใจที่แม้จะโดนลดรอบเครื่องยนต์ลง แต่ยังสามารถบิดนำม้วนเดียวจบ คว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จด้วยเวลารวม 18 นาที 41.804 วินาที
ด้าน “กัส” ธีรไนย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งเลือดใหม่ของทีมเจ้าของหมายลข 36 เริ่มเกมจากกริดที่ 12 ไล่บี้อย่างสุดมัน มีลุ้นโพเดียมจนถึงโค้งสุดท้าย ชนิดที่ต้องตัดสินผลแข่งด้วยภาพถ่าย ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ตามหลังผู้ชนะ 6.732 วินาที
ผ่าน 4 เรซ จาก 2 สนามแรกในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี สถานการณ์ลุ้นแชมป์ของ “ไอเดีย-กฤตภัทร” สดใส รั้งจ่าฝูงหลังคว้า 3 ชัยชนะ เก็บไปทั้งสิ้น 86 คะแนน ส่วน “กัส-ธีรไนย” รั้งอันดับ 8 มี 27 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ ที่ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น
