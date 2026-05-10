อภิเดช ดวล ยอดราชันย์ คู่เอกแมกซ์มวยไทย ประจำวันจันทร์

ศึกจอมเก๋าชนมือโปร อภิเดช ปะทะ ยอดราชันย์ พิสูจน์เหลี่ยมเชิงและพละกำลังบนสังเวียนแมกซ์มวยไทยสเตเดียม
ความเดือดบนสังเวียนผ้าใบกลับมาอีกครั้งในศึก The Global Fight By Max Muaythai ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ ณ สังเวียนแมกซ์ มวยไทย สเตเดียม พัทยา โดยไฮไลท์สำคัญที่แฟนหมัดมวยทั่วประเทศต่างเฝ้ารอคือการเผชิญหน้ากันในคู่เอกนำรายการระหว่าง อภิเดช ทีเคดีมวยไทย (ส.สมหมาย) นักชกรุ่นพี่ผู้ช่ำชองประสบการณ์จากจังหวัดขอนแก่น ที่พกพาส่วนสูงและความได้เปรียบในสไตล์มวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง โดดเด่นด้วยจังหวะหลักเหลี่ยมมวยที่แพรวพราวและการปล้ำตีวงในที่แข็งแกร่ง พร้อมใช้ความหลากหลายของอาวุธสกัดกั้นคู่ชกในทุกวินาที
ขณะที่ฝั่งคู่ชกความแกร่งอย่าง ยอดราชันย์ เฮียฟลุคศัพพอร์ด จอมเก๋าหัวใจเกินร้อยจากนครราชสีมา เตรียมเปิดเกมบุกตะลุยตามสไตล์มวยบู๊ดุดัน เดินแลกเดินลุยแบบไม่มีเกียร์ถอย พร้อมอาวุธที่หนักหน่วงครบเครื่องตามแบบฉบับนักชกเก๋าเกมที่พร้อมเปิดฉากชวนทะเลาะเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ การโคจรมาพบกันในครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ระหว่างเหลี่ยมเชิงชั้นครูของอภิเดชกับความแข็งแกร่งดุดันของยอดราชันย์ ว่าท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์มวยที่เหนือชั้นหรือพละกำลังที่เดินบดเบียดจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครอง แฟนมวยรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย ผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทย
The Ultimate Muay Thai Experience ที่สุดของมวยไทย ครบ จบ ที่เดียว! ชมมวยสด ทุกวัน 7 วัน/สัปดาห์ จัดเต็ม 13 รายการสด พร้อมคลังแสงกำปั้น ดูย้อนหลังได้จุใจ มากกว่า 2,000 ชั่วโมง สมัครและดูได้แล้ววันนี้ Now Muay Thai 99 บาท/เดือน (1 จอ ดูได้ทุกอุปกรณ์) คลิก : https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/oo5d2yu3
- สามารถชำระเงินได้ผ่านบัตรเครดิต, ทรูมันนี่ วอลเล็ท และบิลทรู
- ดูได้พร้อมกัน 1 จอ (ล็อกอินได้ 10 อุปกรณ์)
- เต็มอรรถรสกับเสียงพากย์ไทย จากทีมพากย์ทรูวิชั่นส์ ระดับแถวหน้าของประเทศ
- รับชมรายการได้ทุกอุปกรณ์ของคุณทั้ง มือถือ, แท็บเล็ต, Apple TV, Android TV, Smart TV