สูงสุดคืนสู่สามัญ! กิเลนสิ้นลายบุกพ่ายสุโขทัย 0-3 ปิดตำนานยุคทอง ตกชั้นสู่ไทยลีก 2

ช็อกแฟนบอลไทย เมืองทอง ยูไนเต็ด อดีตแชมป์ไทยลีก 4 สมัย ที่เคยเถลิงบัลลังก์พร้อมผลงานไร้พ่าย กระเด็นตกชั้นสู่ไทยลีก 2 หลังบุกพ่าย สุโขทัย เอฟซี 0-3 ในศึกไทยลีก นัดสุดท้ายของฤดูกาล 2025/2025
สุโขทัย ที่ก่อนเกมนัดสุดท้าย อยู่ในโซนตกชั้น (อันดับ 14) ขยับขึ้นมาจบอันดับ 13 มี 28 คะแนน ส่วนเมืองทองฯ ที่พ่ายแพ้เกมนี้ ทำให้พวกเขาตกชั้น เตะ 30 นัด มี 26 คะแนน โดย กิเลนผยอง ตกชั้นสู่ไทยลีก 2 ร่วมกับ พลังกาญจน์ เอฟซี และ นครราชสีมา
ทั้งนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด เคยคว้าแชมป์ไทยลีกได้ทั้งหมด 4 สมัย ในปี 2009, 2010, 2012, 2016 และสร้างทำสถิติเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล 2016 ภายใต้การคุมทีมของ สลาวิซ่า โยคาโนวิช ด้วยผลงานชนะ 25 นัด เสมอ 9 นัด
ผู้เล่นแกนหลักในทีมชุดนั้น ประกอบไปด้วย ธีรศิลป์ แดงดา, ดัสกร ทองเหลา, มาริโอ ยูรอฟสกี้, ดักโน่ เซียก้า, พิชิตพงษ์ เฉยฉิว, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ เป็นต้น