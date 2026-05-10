“เฟอร์-ปัญจรุจน์” ควบ Honda CBR250RR คว้าโพเดียมอันดับ 2 ARRC เรซที่ 2

“เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ดาวรุ่งนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยกระดับผลงานแบบต่อเนื่อง แสดงศักยภาพ Honda CBR250RR หมายเลข 12 คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) ซึ่งออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 บดไล่แซงคู่แข่ง พร้อมฉีกระยะออกมาในช่วงท้ายเกม บิดเข้าเส้นชัยคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ส่งผลให้สามารถกวาดโพเดียมโฮมเรซ มาครองได้ทั้งสองเรซติดต่อกัน ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆชาวไทย ในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
