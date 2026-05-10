"พัชรินทร์" ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวหวดไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2569 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวไทย มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 452 ของโลก เกือบอกหัก หลังจากพลาดท่าพ่ายเซตแรกให้แก่ หลิว หยูฮั่น นักหวดสาวจีน มือ 1010 ของโลก ที่เล่นได้ครบเครื่อง ก่อนที่ พัชรินทร์ จะใช้ความอดทน บวกกับประสบการณ์ชั้นเยี่ยมต่อกรกับฟอร์มอันร้อนแรงของนักหวดสาวจีนรายนี้ จนกระทั่ง พัชรินทร์ เอาชนะได้ในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-3 และ 6-1 ในเวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง 48 นาที
พัชรินทร์ ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยวสมใจ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รองแชมป์ โดยสัปดาห์นี้ สาวไทยได้เงินรางวัล จำนวน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 76,416 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์อาชีพรายการที่ 13 ของพัชรินทร์ ในขณะที่ หลิว หยูฮั่น ในฐานะรองแชมป์ ได้เงินรางวัล จำนวน 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 47,760 บาท และ 10 คะแนน
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ โมเอรานี บูซิจ นักหวดหนุ่มออสเตรเลีย มือวางอันดับ 3 และมือ 425 ของโลก แข่งขันกับ ทาคุยะ คุมาซากะ นักหวดหนุ่มญี่ปุ่น มือวางอันดับ 7 และมือ 533 ของโลก ได้อย่างดุเดือด ตลอดการแข่งขันทั้ง 3 เซต ซึ่งจบลงด้วยไทเบรกทุกเซต และผู้ชนะในแมทช์นี้เป็นของ โมเอรานี บูซิจ ที่ใช้ความแข็งแกร่ง เฉือนเอาชนะได้สำเร็จ 2-1 เซต ซึ่งเซตแรกแพ้ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 5-7 ส่วนเซตสองและสามชนะ 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-2 ในเวลาแข่งขันเกือบ 4 ชั่วโมง
โมเอรานี บูซิจ ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล จำนวน 4,612 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 149,843 บาท และ 25 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์อาชีพรายการที่ 5 ของตัวเอง ด้าน ทาคุยะ คุมาซากะ ได้รองแชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล จำนวน 2,701 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 87,755 บาท และ 14 คะแนน