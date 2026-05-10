“สไนแมน” คว้าแชมป์ไต้หวัน โอเพ่น สองโปรไทยดีสุดที่ 7 ร่วม

เอียน สไนแมน โปรกอล์ฟจากแอฟริกาใต้ รักษาฟอร์มเหนียวในรอบสุดท้ายหวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 คว้าแชมป์ ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น ไปครอง ขณะที่ แดนไท บุญมา และ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย เป็นสองโปรไทยผลงานดีสุดที่อันดับ 7 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 277
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16 ล้านบาท ณ สนามไท่ฟง กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,109 หลา พาร์ 72 เมืองชางฮัว ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า เอียน สไนแมน ผู้นำร่วมรอบสามจากแอฟริกาใต้ เก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วัน 15 อันเดอร์พาร์ 273 คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.8 ล้านบาท โดยทำสกอร์เหนือ ซานติเอโก เด ลา ฟูเอนเต โปรชาวเม็กซิกัน และแมทธิว เฉิง จากฮ่องกง สองสโตรค
สไนแมน โปรกอล์ฟวัย 29 ปี เผยหลังคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรก พร้อมขยับขึ้นรั้งอันดับ 3 ในตารางคะแนนสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ว่า “มันเหลือเชื่อมาก สองเดือนก่อนผมยังคิดอยู่เลยว่
ขณะที่กลุ่มนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 18 คน โดยผลงานดีสุดเป็น แดนไท บุญมา ที่หวดรอบสุดท้ายได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 67และ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 จบอันดับ7 ร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 277 รับเงินรางวัลไปคนละ 13,250 เหรียญสหรัฐ หรือราว 424,000 บาท ทางด้าน ธาวิท พลไทย ผู้นำสองวันแรก ทำ 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสี่วัน 9 อันเดอร์พาร์ 279 เท่ากับ สาริศ สุวรรณรัตน์ ที่หวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่ในกลุ่มอันดับ 11 ร่วม ส่วน เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน แชมป์เก่าปีที่แล้ว เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ จบด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 280 รั้งอันดับ 18 ร่วม
สำหรับผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (71), อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (72), ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (73) และ รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (73) สกอร์รวมคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 282 รั้งอันดับ 22 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (72) สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 284 อันดับ 36 ร่วม และ ธนพล เจริญสุข (72) สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 287 จบอันดับ 48 ร่วม