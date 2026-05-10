"โจอัน เมียร์" บิดเร่ง Honda RC213V คว้าอันดับ 6 โมโตจีพีรอบสปรินต์ ที่ฝรั่งเศส สนามที่ 5

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 5 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ แข่งขันรอบสปรินต์เรซ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ สนาม เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในสนามนี้นักบิดจากฮอนด้ามีลุ้นอันดับบนโพเดียมอย่างมาก หลังผ่านการซ้อมที่ยอดเยี่ยม
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบสนาม โดย “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ออกตัวจากกริดที่ 7 แต่สามารถไล่บดในกลุ่มนำได้อย่างสนุก บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 6 ด้วยเวลา
19 นาที 51.460 วินาที เก็บแต้มจากสปรินต์เรซได้สำเร็จ ด้าน “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 พลาดล้มไม่จบการแข่งขัน
ขณะที่รุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดชาวบราซิเลียนเจ้าของหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า เรซซิ่ง โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจเริ่มเกมจากกริดที่ 18 ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับ 9 ตามหลังผู้ชนะ 10.368 วินาที ประเดิมคว้าแต้มแรกใน สปรินต์ ได้สำเร็จ ส่วน “โยฮันน์ ซาร์โก” ทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 10 ตามหลัง 11.771 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ 2026 จะแข่งขันรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH