สสส. ผนึก มุกดาหาร ผุดไอเดียสุดว้าว “Slow Run Rally” กิจกรรมทางกายแนวใหม่สไตล์ City Run สุดสร้างสรรค์

จังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าสู่เมืองสุขภาวะต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม หลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “The Iconic Run Fest Thailand Series 2026 - Run Mukdahan (ขับเคลื่อนมุกดาหาร)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มุกดาหารโมเดล” ผุดไอเดีย “Slow Run Rally” ชูการพัฒนาเมืองสุขภาพดีควบคู่เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวสีเขียว พร้อมสร้างมาตรฐาน Safety สูง ผ่านกิจกรรมทางกายหลากมิติแบบไร้รอยต่อ ตลอด 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 ท่ามกลางกระแสตอบรับยอดเยี่ยมจากประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างคึกคัก
การจัดงานครั้งนี้มุ่งผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารก้าวสู่ “เมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยใช้รูปแบบ “เทศกาล” เป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์เมือง สะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และศักยภาพของพื้นที่ ควบคู่กับการรณรงค์ป้องกันโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านการปรับพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม และส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน
บรรยากาศวันแรกของกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ตั้งแต่กิจกรรม Race Pack Collection ลงทะเบียนรับหมายเลข BIB และเสื้อสำหรับนักวิ่ง, Active Dance Contest เวทีประกวดเต้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง, Healthy Workshop ตลาดนัดชุมชนสีเขียวและชุมชนนำร่อง, VIP meets Communities ตลาดร้านค้าชุมชน, Welcome Performance การแสดงต้อนรับจากชุมชนพื้นเมือง, Mukdahan Yoga Showcase & Live Photo @Klong River กิจกรรมออกกำลังกายหมู่ทั้งเต้น รำ และโยคะ, Community Safety Standard Workshop: CPR DEMO ตลอดจนกิจกรรม Sunset Active Dance by Mekong และ Mekong Wellness Cuisine ที่ร่วมต่อยอดเมนูพื้นถิ่นสู่เมนูสุขภาพระดับประเทศ
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่กิจกรรมวันที่สอง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 กับกิจกรรม “วิ่งแวะชุมชนเมือง” รูปแบบ Slow Run Rally ระยะทาง 8 กิโลเมตร ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) บนเส้นทางเอกลักษณ์ของเมืองมุกดาหาร ผ่านจุด Check Point ชุมชนรวม 11 จุด ซึ่งผสมผสานทั้งการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การเรียนรู้ และการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ไว้ในกิจกรรมเดียว
ภายในพิธีปล่อยตัวได้รับเกียรติจาก คุณไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส., ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส., นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. รวมถึงผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและคึกคัก
สำหรับกิจกรรม “วิ่งแวะชุมชนเมือง” ผู้เข้าร่วมจะได้รับ “SLOW RUN RALLY PASSPORT” เพื่อเก็บตราประทับครบทั้ง 11 จุด ผ่านภารกิจ SEEK ตอบคำถาม, SELFIE ถ่ายภาพ, STAMP เก็บตราประทับ และ SHARE แชร์ประสบการณ์ลงโซเชียล โดยผู้ที่สะสมตราประทับครบทุกจุดจะได้รับเหรียญรางวัลที่เส้นชัย สร้างสีสันและความสนุกตลอดเส้นทาง
ทั้ง 11 จุด Check Point ล้วนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศาลหลักเมือง, Muk Street Art, ถนนอาหารเช้าชุมชน 5 แยก, ศาลเจ้าวัดญวน, ปายถางเจีย ปาท่องโก๋ยายคำ, วัดศรีมงคลใต้ หอเจ้าแม่สองนาง, ตลาดอินโดจีน, วัดศรีบุญเรือง, หอแก้วเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และครัวไทย ไอศกรีมพอใจ ซึ่งช่วยยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสีเขียวของเมืองได้อย่างโดดเด่น
ตลอดการจัดงาน 2 วัน กิจกรรม The Iconic Run Fest Thailand Series 2026 - Run Mukdahan (ขับเคลื่อนมุกดาหาร) ปีที่ 2 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งนักวิ่ง ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ สะท้อนพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารในฐานะ “เมืองสุขภาวะต้นแบบ” ของประเทศ สมกับการเป็น “มุกดาหารโมเดล” ที่ได้รับการจับตามองในระดับประเทศ
