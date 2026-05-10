ไม่เอายูธโอลิมปิกแต่จะเอาฟุตบอลโลก / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ในฐานะคนกีฬาถือว่าเศร้าใจไม่น้อยเมื่อ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีกีฬา เตรียมชงเรื่องเข้าครม. พับแผนชิงจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ให้เหตุผลสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบัน ยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่า 5 พันล้านบาท
โดยเกิดขึ้นให้หลังไม่กี่วันที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมายืนแถลงข่าว เพื่อยืนยันมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้มีการออกพรก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ที่รัฐบาลอ้างเหตุผลความจำเป็นจะต้องกู้เงินมารองรับสถานการณ์สงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันขาดแคลนและน้ำมันแพงไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติน้ำมัน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไทยดูดีมีภาษีกว่าอีก 2 ชาติที่ร่วมชิงเจ้าภาพ ยูธ โอลิมปิก 2030 คือ ปารากวัย กับ ชิลี ชนิดที่ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่งให้การต้อนรับ Mrs. Danka Hrbékova สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030 พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อดูความพร้อมของประเทศไทยเรา
แน่นอนว่าเริ่มมีกระแสวิจารณ์รัฐบาลที่ว่าการจัดแข่งขันรายการอื่นๆ ที่มีเม็ดเงินสูงกว่ายังอนุมัติผ่านหน้าตาเฉยอย่าง โมโต จีพี ที่นายอนุทินเห็นชอบการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกประจำปี 2570-2574 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,997.86 ล้านบาท
ขณะเดียวกันรัฐบาลกลับพร้อมใช้เงินคือการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ใกล้แข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 คนไทยจะมีโอกาสจะได้ดูหรือไม่ โดยบอกว่า ดูบอลโลกต้องทำให้มี ทุกรัฐบาลทำให้คนไทยดูบอลโลกและรัฐบาลตนจะมีข้อยกเว้นได้หรือ ส่วนวิธีการจะอย่างไรเดี๋ยวว่ากัน
ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่เดือนเศษๆ เวิลด์ คัพ 2026 ที่มีเจ้าภาพร่วมคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก จะเปิดฉากขึ้นวันที่ 11 มิถุนายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม ว่ากันว่าไทยจะต้องจ่ายค่าซื้อลิขสิทธิ์คือ 1,500 ล้านบาท ขณะที่ชาติอื่นๆ ในอาเซียนราคาไม่เท่ากันคือ อินโดนีเซีย 2,200 ล้านบาทซื้อเรียบร้อยแล้ว ส่วนเวียดนาม 550 ล้านบาทซื้อแล้วเช่นเดียวกัน
ล่าสุด สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า เผยว่า 6 ชาติอาเซียนซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคือ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ติมอร์-เลสเต, เวียดนาม ส่วนอีก 5 ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อ คือ มาเลเซีย, ลาว, เมียนมา, บรูไน และไทย
ประกอบกับการที่ ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ 6 ฤดูกาล เพิ่งยอมรับมีคุยเรื่องดีลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 จริง แต่ตอนนี้ยังไม่ตกลง ปัญหาราคาสูง หวังรัฐบาลเข้ามาช่วยซัพพอร์ต เชื่อว่าคนไทยน่าจะได้ดูแน่นอน
ฟุตบอลโลก 2026 ห้วงเวลาถ่ายทอดสดต้องยอมรับเลยว่าสร้างความลำบากในการรับชมให้กับคนไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากไทม์โซนของเจ้าภาพนั้นแตกต่างกันราว 10-14 ชั่วโมงทำให้เวลาแข่งขันจะค่อนข้างตรงกับช่วงดึกถึงช่วงเช้าของประเทศไทย อาทิ ตีสอง ตีห้า ตลอดจนถึง แปดโมงเช้า แน่นอนว่าเราๆ ท่านๆ ไม่สามารถดูได้ทุุกนัด แต่ละคนก็ต้องทำงาน แต่ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีแบ่งขายจะรับชมก็ต้องซื้อทั้งหมด
สุดท้ายเมื่อมองกันต่างมุมรัฐบาลปิดโอกาสไม่เห็นคุณค่าของการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิก แน่นอนว่ามันย่อมเลี่ยงไม่ได้ว่าสิ่งนี้ถือเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นจากเวทีนานาชาติอย่างแท้จริง