"ทาเครุ" ปิดฉากอย่างมืออาชีพ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ทาเครุ เซกาวา สุดยอด "คิกบ็อกเซอร์" ที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะแขวนนวมเลิกชกอย่างเป็นทางการ โดยมีการตั้งโต๊ะแถลงอำลาต่อหน้าสื่อมวลชนแดนปลาดิบนับร้อยคน หลังไฟต์ที่เขาชนะ TKO รถถัง จิตรเมืองนนท์ ศึกใหญ่ ONE Samurai ที่ประเทศญี่ปุ่น
ทาเครุ เก็บตัวฝึกซ้อมที่จะขึ้นสังเวียนไฟต์สุดท้ายในชีวิตมาราว 5 เดือน การฝึกซ้อมของเจ้าตัวเป็นไปอย่างมืออาชีพ นอกจากเทรนเนอร์คู่กายที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน หรือรุ่นน้องร่วมค่าย ทั้ง ยูกิ โยซะ และมาซาอากิ โนอิริ ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด เขายังจ้าง "เจ้าโอ๋" ศิริมงคล สิงห์วังชา มาติวการออกหมัดเป็นพิเศษอีกด้วย
และการยอมจ้าง ศิริมงคล ในครั้งนี้ มันก็ได้ผล เพราะเขาสามารถปิดบัญชีคู่แข่ง อย่าง รถถัง ด้วยหมัดอันทรงพลัง ส่งคู่แข่งลงไปกองกับพื้น 4 ครั้ง แบบหมดจด คว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล มาประดับตู้โชว์
จริงๆ ไม่อยากจะหยิบการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักชกชาวญี่ปุ่นรายนี้ ไปเปรียบเทียบกับตัว รถถัง เท่าไหร่ เพราะเราก็ทราบกันดีว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทาเครุ ใช้เวลา 5-6 เดือน หลังรู้ล่วงหน้าว่าจะขึ้นสังเวียนในปลายเดือนเมษายน อยู่กับ "คิกบ็อกซิ่ง" แบบเต็มเปี่ยม แทบไม่มีเรื่องใดเข้ามาแทรก
กลับกันทางฝั่งของ รถถัง นอกจากข่าวเรื่องความไม่ลงรอยกับ ONE เกี่ยวกับสัญญาแล้ว เราก็ทราบกันดีว่าเจ้าตัวมีสังคม มีอีเวนต์ ที่ต้องไปออกตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลกับเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ หรือการเปิดการ์ดสะสม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เขารัก
ถามว่า รถถัง ทำแบบนี้ผิดไหม ก็ไม่ผิด เพราะเขาไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นทั้งวัน เวลาที่เหลือก็คงจะเอาไปซ้อมมวยอย่างที่เคยพูดเคยบอก เพียงแต่ไม่ได้อัปโซเชียลให้เราได้เห็นกัน ตรงนี้จึงขอข้ามไป ไม่อยากกล่าวถึงมากเท่าไหร่
แต่ทาง ทาเครุ อย่างที่เราได้เห็นกันผ่านโซเชียลมีเดีย ไลฟ์สไตล์ของเขาแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แต่ก็ยังทุ่มเทฝึกซ้อมมวย หรือคิกบ็อกซิ่ง อย่างเต็มเวลา ขนาดเที่ยงคืนแล้วเขายังขึ้นลู่วิ่งเพื่อเตรียมร่างกายสำหรับไฟต์ที่ผ่านมาอยู่เลย ซึ่งเจ้าตัวไม่มีปัญหากับภรรยาแต่อย่างใดในเรื่องนี้ เพราะเธอซัพพอร์ตสามีของเธออย่างเต็มที่
"ภรรยาของผมรู้ว่าไม่ว่าเธอจะพูดอะไร ผมก็ไม่ฟัง นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีสุดซึ่งจะอธิบายเรื่องนี้ แต่ถ้าผมโชคร้ายในแมตช์แล้วจบลงด้วยการเป็นอัมพาตทั้งตัว หรือขยับร่างกายไม่ได้หลังจากที่ผมเลิกชกแล้ว แต่เธอพูดประมาณว่า ถึงแม้ว่าคุณจะหาเงินไม่ได้อีกต่อไป และเราไม่สามารถใช้ชีวิตในระดับเดิมได้ ฉันก็จะไปทำงานก่อสร้างหรือที่ไหนก็ได้เพื่อหาเงิน ดังนั้นจงสู้ต่อไปจนจบโดยไม่ต้องเสียใจอะไร นั่นทำให้ผมมีความสุขมาก" ทาเครุ กล่าวถึงภรรยา อาโออิ คาวากุชิ ในงานแถลงข่าวแขวนนวมอย่างเป็นทางการ
สำหรับเส้นทางสายคิกบ็อกซิ่งของ ทาเครุ เซกาวา เจ้าตัวพิสูจน์ตัวเองมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งใน "คิกบ็อกเซอร์" ที่เจ๋งที่สุดของโลก การคว้าแชมป์ K-1 ได้ถึง 3 รุ่นน้ำหนัก (Super Bantamweight, Featherweight, Super Featherweight) พร้อมกับสถิติ ชนะ 41 แพ้ 3 น็อก 24 ครั้ง ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แม้ช่วงบั้นปลายอาชีพจะมาขึ้นสังเวียน ONE ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในจุดพีค และฟอร์มก็ไม่ได้ดีเหมือนก่อน แต่ความสำเร็จก่อนหน้านี้ ก็บ่งบอกถึงความสุดยอดที่สะสมมานาน
จากอดีตเด็กเกเรที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน และเปลี่ยนชีวิตด้วยศิลปะการต่อสู้ เคยฝึกมวยไทยในไทย และขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การชกที่ดุดัน หาตัวจับยาก มาจนถึงวันที่เขาตัดสินใจ "รีไทร์" ออกจากวงการ การคว้าเข็มขัด ONE ไปครอบครอง ถือเป็นการแขวนนวมปิดฉากอาชีพได้อย่างมืออาชีพ และสวยสดงดงามจริงๆ