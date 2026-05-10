เคบียูโพลชี้ถอนตัวยูธโอลิมปิก 2023 ทำไทยขาดโอกาสหลายทางทั้งการพัฒนานักกีฬา-ทั่วโลกลดความเชื่อมั่น

จากการที่ครม.มีมติที่ไม่เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิก 2030 เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งๆที่มีการเตรียมการจนเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการโอลิปิกสากล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชน KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ปรากฎการณ์บางกอกยูธโอลิมปิก 2030”
การสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 1,219 คน แบ่งเป็นเพศชาย 704 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 เพศหญิง 417 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 และ LGBTQIA+ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ความคิดเห็นที่รัฐบาลยกเลิกไม่ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิก 2030 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.10 เสียดาย รองลงมา ร้อยละ 28.90 ไม่เสียดาย, ร้อยละ 10.20 เฉยๆ และร้อยละ 3.80 ไม่แสดงความคิดเห็น
ผลจากการที่รัฐบาลยกเลิกไม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.50 ประเทศเสียโอกาสในการแสดงศักยภาพและความพร้อม รองลงมา ร้อยละ 25.00 นักกีฬาและเยาวชนขาดโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถในมิติที่เกี่ยวข้อง, ร้อยละ 23.11 ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นสำหรับการเสนอตัวจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต, ร้อยละ 19.90 ประเทศเสียรายได้และมูลค่าเพิ่มที่จะตามมา และอื่นๆร้อยละ 3.49
ประโยชน์ที่จะตามมาถ้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.00 ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศสู่สากล รองลงมา ร้อยละ 23.10 การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว/สร้างโอกาสการจ้างงาน, ร้อยละ 22.65 เยาวชนและประชาชนตื่นตัวในการ, ร้อยละ 14.50 การยอมรับจากนานาชาติ, ร้อยละ 10.70 การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและมิติที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และอื่นๆร้อยละ 2.05
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าเสียดายที่ประเทศไทยเสียโอกาสในการการแสดงศักยภาพและความพร้อมตลอดจนการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศสู่สากลตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว/สร้างโอกาสการจ้างงาน
“จากเสียงสะท้อนของประชาชนที่ผ่านการสำรวจ และชี้ให้เห็นถึงปรากฎการณ์ที่ประเทศไทยพลาดโอกาสอันสำคัญอันเนื่องมาจากมติของครม.ชุดปัจจุบัน หากย้อนกลับไปในมิติที่ประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐบาลภายใต้ความมั่งมั่นและทุ่มเทของคณะทำงานที่พยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการนี้มาตั้งแต่ปี 2010 แต่เมื่อครม.มีมิติไม่เห็นชอบก็ย่อมส่งผลให้ประเทศและวงการกีฬาไทยต้องสูญเสียโอกาสอันสำคัญไปพอสมควร และเหนืออื่นใดอาจจะเป็นไปได้ว่าความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติก็อาจจะลดทอนไปด้วยเช่นกัน” ผศ.ดร. รัฐพงศ์ กล่าว