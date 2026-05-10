“ฮัดสัน" ลั่นไทยไม่ใช่ไม้ประดับเอเชียนคัพ 2027 ปลุกใจทัพช้างศึกพิสูจน์ฝีเท้าในกรุ๊ปออฟเดธ

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการจับสลากฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย เอเอฟซี เอเชียน คัพ 2027 ซึ่งจะแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2570 โดย ทีมชาติไทย ถูกจับอยู่ในกลุ่ม เอฟ ร่วมกับ ญี่ปุ่น, กาตาร์ และ อินโดนีเซีย ซึ่งจะคัดเอาทีมอันดับ 1 และ 2 ของทั้ง 6 กลุ่ม พร้อมกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 4 ทีม ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ต่อไป
ฮัดสัน เผยว่า "ภาพรวมผมว่า มันน่าตื่นเต้นมาก ๆ สำหรับกลุ่มนี้ ด้วยความที่มีทีมใหญ่ ๆ อยู่ในกลุ่มนี้ ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ทีมชาติไทย จะได้เจอคู่แข่งที่ดี และทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมด" ฮัดสัน กล่าว
"ผมพูดกับนักฟุตบอลของเราทุกคนว่า ถ้าคุณอยากจะเจอคู่แข่งในเอเชียน คัพ อยากจะเจอทีมแบบญี่ปุ่น นี่คือโอกาสที่สำคัญสำหรับนักฟุตบอลทุกคน หรือแม้แต่ทีมชาติไทยของเรา ยิ่งเกมแรกที่เราเจอกับกาตาร์ด้วย ผมว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับเรา เรารู้ว่าเราเจอคู่แข่งในระดับที่สูงกว่าซึ่งเราให้ความเคารพ ฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเรามาก"
"ผมว่าการมี อินโดนีเซีย ในกลุ่มเป็นสิ่งที่ดี และผมว่าจะเป็นเกมใหญ่ด้วย ถ้าเรามองไปที่พวกเขา พวกเขาพัฒนาทีมได้ดี และมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ดี และมันคงเป็นเกมที่ดี เกมที่เป็นดาร์บี้(ของอาเซียน) ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเรา"
"การเตรียมทีมของเราตอนนี้ เราอยากจะลงเล่นเอเชียน คัพ ด้วยผลงานที่ดีที่สุดและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เราต้องเล่นด้วยความกล้าหาญ ทุก ๆ เกม มันเกิดขึ้นได้หมด เรามีผู้เล่นที่ดีแม้ว่าใครจะมองว่าเราเป็นทีมที่เล็กที่สุดก็ตาม แต่เรามีกลุ่มผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผ่านประสบการณ์ในเอเชียนคัพมาแล้ว ผมคิดว่าหัวใจหลักในการเตรียมทีมก่อนลุยศึกนี้ คือเราต้องมั่นในจว่า ทีมชาติไทย ในช่วงเวลาแข่งขันนั้น จะอยู่ในช่วงเวลาที่ดี"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในรายการเอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย มีดังนี้
แมตช์แรก วันที่ 11 มกราคม 2570 กาตาร์ พบ ไทย ที่อิหม่าม โมฮัมหมัด บิน ซาอุด สเตเดียม
แมตช์ที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2570 ไทย พบ ญี่ปุ่น ที่อัล ชาบับ สเตเดียม
แมตช์ที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2570 ไทย พบ อินโดนีเซีย ที่คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม