"ฮาร์เดน" ยิงรัวๆ แคฟส์ตีตื้น 1-2 เกม "โอเคซี" จ่อชิงสาย

คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส จุดประกายความหวัง ไล่มาเป็น 1-2 เกม หลังเอาชนะ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 116-109 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
หลังฟอร์มแผ่ว 2 เกมแรกของซีรีส์ คลีฟแลนด์ ได้บิ๊กเพลย์ช่วง 3 นาทีสุดท้ายจาก เจมส์ ฮาร์เดน ยิง 3 สกอร์สำคัญ และ แม็กซ์ สตรุส สตีล (แย่งบอล) แล้วทำสกอร์ขึ้นนำ
คาวาเลียร์ส ลุ้นตีเสมอซีรีส์เกม 4 ที่สนามแห่งเดิม วันที่ 12 พ.ค. (ไทย)
โดโนแวน มิตเชลล์ ทำสกอร์สูงสุดของ คลีฟแลนด์ 35 แต้ม 10 รีบาวน์ด ขณะที่ ฮาร์เดน ส่อง 10 แต้ม และ จาร์เหร็ตต์ อัลเลน ช่วยอีก 18 แต้ม
เกมนี้ทั้งคู่ผลัดกันนำและตาม 11 ครั้ง รวม 2 นาที 28 วินาที ก่อนจบเกม สตรุส ตัดบอลส่งเข้าของ เคด คันนิงแฮม บริเวณกลางสนาม ตะลุยผ่าน คันนิงแฮม กับ เดนิสส์ เจนกินส์ แล้วเลย์อัพ ขึ้นนำ 106-104
ฮาร์เดน การ์ดตัวเก๋าที่ถูกวิจารณ์ข้อหาเสียเทิร์นโอเวอร์เกมสำคัญ 2 เกมแรก รักษาช่องว่าง โดยยิงระยะ 16 ฟุต หนีไปเป็น 108-104 และหลังจาก คันนิงแฮม พาบอลลุยขึ้นดังค์ ฮาร์เดน ค้างตัวยิงระยะ 7 ฟุต กลับขึ้นนำ 4 แต้ม
คันนิงแฮม ตอบโต้ด้วยลูกยิง 3 แต้ม ถัดมา ฮาร์เดน ยิงตัดสินเกม 25 วินาทีสุดท้าย โดยสเต็ปถอยหลังส่อง 3 คะแนน ขณะถูก โทไบแอส แฮร์ริส ประกบ ทิ้งห่าง 113-109
ด้าน ดีทรอยต์ หยุดสถิติชนะรวด 5 เกมเพลย์ออฟ โดย คันนิงแฮม กดทริปเปิล-ดับเบิล 27 แต้ม 10 รีบาวน์ด 10 แอสซิสต์ แต่เสีย 8 เทิร์นโอเวอร์ และ แฮร์ริส ทำไป 21 แต้ม
ผลการแข่งขันสายตะวันตก โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า จ่อเข้ารอบชิงแชมป์สาย หลังเอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส ขาดลอย 131-108 ที่สนามคริปโต ดอท คอม อารีนา ขึ้นนำ 3-0 เกม โดย อาเจย์ มิตเชลล์ ทำสกอร์สูงสุดของอาชีพ 24 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ กับ 10 แอสซิสต์ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ซัด 23 แต้ม 9 แอสซิสต์