“ตี-อนุภาพ” ควบ YZF-R6 คว้าโพเดียมโฮมเรซ “ไอเดีย-กฤตภัทร” เข้าป้ายท็อปไฟว์ รั้งจ่าฝูงต่อศึก ARRC ที่บุรีรัมย์

ศึก รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 2 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยอย่างคึกคัก
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การลุ้นโพเดียมของนักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม โดยในรุ่น SuperSport 600cc “ตี” อนุภาพ ซามูล จอมเก๋าชาวไทยเจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 ออกสตาร์ตจากกริดแถวหน้า ก่อนดวลความเร็วทั้งสิ้น 12 รอบสนาม ภายใต้สภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญในการบริหารยางและรักษาเรซเพซตลอดการแข่งขัน
“ตี-อนุภาพ” ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยม และขับขี่ตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย ด้วยการเกาะกลุ่มนำอย่างเหนียวแน่น ก่อนเปิดเกมบุกในช่วง 3 รอบสุดท้าย ขยับขึ้นเป็นผู้นำได้ในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน ทว่าสุดท้ายบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 3 ด้วยเวลารวม 20 นาที 6.544 วินาที คว้าโพเดียมในโฮมเรซได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.141 วินาทีเท่านั้น
ส่วนการแข่งขันในรุ่น Asia Production 250cc ดวลกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ออกตัวจากตำแหน่งโพลโพซิชั่น และขับเคี่ยวในกลุ่มหน้าอย่างสุดมันตลอดทั้งเรซ
แม้รถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 จะถูกลดรอบเครื่องยนต์ลง 200 รอบต่อนาที ตามกฎการแข่งขัน ส่งผลให้การรักษาความเร็วในทางตรงเป็นงานยากขึ้น แต่ “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยังสามารถบริหารการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ด้วยเวลารวม 18 นาที 49.677 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.982 วินาที พร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ด้าน “กัส” ธีรไนย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งของทีมที่ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ดเป็นสนามที่ 2 ของฤดูกาล ออกตัวจากกริดที่ 12 ก่อนยกระดับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง ไล่บี้ขึ้นมาสู่กลุ่มหน้าในช่วงท้ายเรซ และบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 6 ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.054 วินาทีเท่านั้น
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 2 จะดวลความเร็วเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ โดยรุ่น Asia Production 250cc จะเริ่มแข่งขันเวลา 14.10 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และออนไลน์ผ่านเพจ Asia Road Racing Championship
