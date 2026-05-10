ไทยพ่ายซาอุดีอาระเบีย 0-2 ศึกยู-17 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดที่สอง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ Hall Stadium (Legends) ประเทศซาอุดีอาระเบีย การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง ฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ ซาอุดีอาระเบีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
เกมแรก ไทย แพ้ ทาจิกิสถาน 0-2 ส่วน ซาอุดีอาระเบีย เอาชนะ เมียนมา 4-0 ซึ่งเกมนี้ มาร์โค ก็อคเคิ่ล หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปลี่ยนตัวจริงแค่ 2 คนจากเกมแรก โดยส่ง ปพนธีร์ เสริฐศรี ลงมายืนเป็นเซ็นเตอร์ คู่กับ ณัฐกรณ์ รักษา กัปตันทีม ส่วนแดนหน้า ใช้ ปกรณ์ สุทธิประภา เป็นตัวจริงร่วมกับ ภานุวิชญ์ เจยาคม, ปรเมศ ละอองดี และ พลพิทักษ์ รุ่งเรือง
เริ่มเกมมาเพียง 4 นาที ซาอุดีอาระเบีย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุม อัมมาร์ ไมมานี เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง มาร์วาน อัลยามี ขึ้นโหม่งที่เสาแรกเข้าไป
ถัดมานาทีที่ 14 ไทย มีโอกาสส่งบอลตุงตาข่ายไปแล้ว จากจังหวะที่ พลพิทักษ์ รุ่งเรือง โหม่งบอลจากลูกเตะมุมเข้าไป แต่ผู้ตัดสินมองเป็นการฟาล์วก่อน ทำให้ไทยยังไม่ได้ประตูตีเสมอ
ต่อมานาทีที่ 38 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูตีเสมอ ภานุวิชญ์ เจยาคม ได้หลุดขึ้นมาก่อนจ่ายบอลมาให้ พลพิทักษ์ รุ่งเรือง หาช่องยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูเจ้าภาพ ทำให้จบครึ่งแรก ทีมชาติไทย U17 ตามหลัง ซาอุดีอาระเบีย 0-1
ครึ่งหลังนาทีที่ 67 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ ปรเมศ ละอองดี พาบอลขึ้นมาเองก่อนหาจังหวะยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งข้ามคานออกไป
นาทีที่ 87 ไทย ได้จังหวะลุ้นประตูอีกครั้ง พิชญะ ชัยวรางกุล ตัวสำรองที่เพิ่งลงมาจ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ปรเมศ ละอองดี หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงเฉียดเสาออกไป
ช่วงทดเวลานาทีที่ 90+2 ซาอุดีอาระเบีย มาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากการยิงของ ฮัสซัน อโลกรุช ทำให้จบเกม ทีมชาติไทย พ่าย ซาอุดีอาระเบีย ไปด้วยสกอร์ 0-2 ส่งผลให้ไทยลงสนาม 2 นัด ยังไม่มีคะแนน
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เมียนมา ณ คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สนาม B (Champions) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports