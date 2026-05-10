ไทยซี้ดร่วมสายญี่ปุ่น-กาตาร์ รอบสุดท้ายบอลเอเชียนคัพ 2027

ทีมชาติไทย อันดับ 93 ของโลก ซี้ด ถูกจับอยู่สายเอฟ ร่วมกับญี่ปุ่น ทีมเบอร์ 1 ของเอเชีย และอันดับ 18 ของโลก รวมถึง กาตาร์ ทีมอันดับ 55 ของโลก ดีกรีแชมป์เก่า 2 สมัย และ อินโดนีเซีย ทีมอันดับ 122 ของโลก ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบสุดท้าย ซึ่งจะแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2570
สำหรับผลการจับสลากแบ่งสาย เอเชียน คัพ 2027 มีดังนี้
กลุ่ม A : ซาอุดีอาระเบีย(เจ้าภาพ), คูเวต, โอมาน, ปาเลสไตน์
กลุ่ม B : อุซเบกิสถาน, บาห์เรน, เกาหลีเหนือ, จอร์แดน
กลุ่ม C : อิหร่าน, ซีเรีย, คีร์กิซสถาน, จีน
กลุ่ม D : ออสเตรเลีย, ทาจิกิสถาน, อิรัก, สิงคโปร์
กลุ่ม E : เกาหลีใต้, ยูเออี, เวียดนาม, เลบานอน หรือ เยเมน
กลุ่ม F : ญี่ปุ่น, กาตาร์, ไทย, อินโดนีเซีย
อนี่งการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยจะคัดเอาทีมอันดับ 1,2 ของทุกกลุ่ม ผ่านเข้ารอบ พร้อมกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 4 ทีม เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป