เปิดฉากสุดมันส์ ศึกยัดห่วงเยาวชน JB League 2026 นัดปฐมฤกษ์ เช็กผลสกอร์ประเดิมสนามวันแรก

เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการ Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ในรุ่นอายุ 10-11 ปี ซึ่งประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างดุเดือดและเร้าใจสมการรอคอย ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ปกครอง แฟนบาสเกตบอล และบรรยากาศการจัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล
สำหรับการแข่งขันในวันแรกนี้ ทั้ง 8 ทีมต่างโชว์ทักษะและสปิริตนักกีฬากันอย่างเต็มที่ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
Iron Dragons 50 - 44 Electric Eagles
Golden Raptors 68 - 64 Black Panthers
Rhino Chargers 40 - 43 Shadow Sharks
Arctic Wolves 53 - 50 Midnight Mamba
นอกจากความเข้มข้นบนคอร์ทแข่งขันแล้ว นัดเปิดสนามวันนี้ยังเต็มไปด้วยสีสันจากการถ่ายทอดสดแบบเต็มรูปแบบทาง AMARIN ONLINE ซึ่งได้เสียงพากย์สุดเร้าใจจาก ป้อง อรรถพล กองพรหม จาก Main Stand ที่ควงคู่นักพากย์หน้าใหม่ผู้ชนะจากแคมเปญ Voice of JB League มาร่วมสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับการแข่งขันลีกอาชีพ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักกีฬาเยาวชนและแฟนกีฬาที่รับชมทางบ้านได้อย่างยอดเยี่ยม
ความสนุกเร้าใจของศึก JB League ฤดูกาล 2026 ยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง แฟนบาสเกตบอลสามารถร่วมส่งกำลังใจและรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันในนัดต่อไป รวมถึงติดตามข่าวสาร ไฮไลท์การแข่งขัน และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของลีกได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Facebook: Junior Ballers League Thailand
Instagram: jbleaguethailand
TikTok: @jb.league.thailand
Youtube : Junior Ballers League Thailand
#JBLeague #JBLeagueThailand #JuniorBallersLeague