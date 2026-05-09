“อินฟลูออส” ขนทัพ 5 ตำนานแข้งโลกบุกไทย ใน “Living Legends Football Festival 2026”

Influos (อินฟลูออส) สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ให้วงการฟุตบอลไทยและอาเซียน จับมือ สตีฟ แม็คมานามาน ตำนานปีกระดับโลกขวัญใจชาวไทย ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญในการจัดงาน “Living Legends Football Festival 2026” มหกรรมฟุตบอลรูปแบบ Sportainment สุดยิ่งใหญ่ ที่ยกระดับประสบการณ์แฟนบอลสู่มิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเนรมิต UOB LIVE ให้กลายเป็นเวทีรวม 5 ตำนานลูกหนังระดับโลก นำโดย สตีเวน เจอร์ราร์ด, โคลด มาเกเลเล่, มิเชล ซัลกาโด, ควินตัน ฟอร์จูน และ สตีฟ แม็คมานามาน ที่บินตรงสู่ประเทศไทยเพื่อพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดสองวันเต็ม ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งนับเป็นการรวมตัวของไอคอนลูกหนังโลกที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของอีเวนต์ และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง Sportainment ระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง
นายธรณินทร์ เกียรติชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟลูออส จำกัด ผู้จัดงาน Living Legends ในประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อินฟลูออสเดินหน้าสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำนักฟุตบอลระดับตำนานมาเยือนประเทศไทย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นและเติบโตขึ้นในทุกครั้ง และในปีนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญ ด้วยการรวม 5 ตำนานลูกหนังระดับโลกมาสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดแฟนบอลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้ง Meet & Greet กิจกรรมเชิงประสบการณ์ รวมถึงการเปิดมุมมองใหม่ผ่านไลฟ์สไตล์ของนักเตะ ด้วยการพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ พร้อมสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยทั้งคาวและหวาน เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาแฟนบอลทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ผ่านพลังของฐานแฟนคลับฟุตบอลในระดับนานาชาติ โดยมีเหล่าตำนานลูกหนังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงประสบการณ์
เรามองว่างานนี้ไม่ใช่เพียงอีเวนต์ฟุตบอล แต่คือแพลตฟอร์ม Sportainment ที่เชื่อมกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ‘COLOURS OF LIFE’ ที่สะท้อนเรื่องราว ตัวตน และแรงบันดาลใจของนักเตะในตำนานแต่ละคน การกลับมาของพวกเขาไม่เพียงปลุกความทรงจำในอดีต แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทุกเจเนอเรชัน” นายธรณินทร์ กล่าว
กิจกรรม “Living Legends Football Festival 2026” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2569 โดยในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ไฮไลต์สำคัญจะเริ่มต้นด้วยงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ UOB LIVE ชั้น 6 EMSPHERE ซึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมทำข่าวและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับ 5 ตำนานแข้งระดับโลก ได้แก่ สตีเวน เจอร์ราร์ด, โคลด มาเกเลเล่, มิเชล ซัลกาโด, ควินตัน ฟอร์จูน และ สตีฟ แม็คมานามาน ก่อนจะต่อเนื่องในช่วงบ่ายกับกิจกรรมฟุตบอลนัดพิเศษ “5-a-side Football Match” ที่เป็นการดวลแข้งระหว่างทีมตำนานโลก ปะทะเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังของไทย นำโดย ป้อง ณวัฒน์, ก้อง ห้วยไร่, บัวขาว บัญชาเมฆ, แทค ภรัณยู และ กิก ดนัย เพิ่มสีสันความสนุกในรูปแบบที่ผสานกีฬาและความบันเทิงอย่างลงตัว
ตลอดทั้งงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น Legendary Skill Show การโชว์ทักษะฟุตบอลระดับตำนานที่จะปลุกความทรงจำแฟนบอลทั่วโลก, Exclusive Match & Activities แมตช์พิเศษระหว่างตำนานแข้งและทีม Thai All Stars พร้อมกิจกรรมเชิงกีฬาและโซนถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, Ultimate Meet & Greet โอกาสกระทบไหล่ฮีโร่ลูกหนังในดวงใจอย่างใกล้ชิด และปิดท้ายด้วย DJ Showcase ที่เติมเต็มบรรยากาศความสนุกให้เต็มพิกัดตลอดงาน
ขณะที่วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญกับงานดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “An Evening with Legends” ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำและสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเหล่า Legends ทั้ง 5 คนอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางประสบการณ์สุดพิเศษที่หาได้ยาก
ความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก อาทิ REXONA MEN, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, EA SPORTS FC Mobile, Trip.com, LEO Soda, Kimpton Maa-Lai Bangkok, BMN - Bangkok Metro Networks Limited, Plan B, SIXT ประเทศไทย, Main Stand, MONOMAX และ UOB LIVE ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมยกระดับอีเวนต์ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล สะท้อนความแข็งแกร่งของความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดกิจกรรม Sportainment ระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง
