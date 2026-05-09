“เอฟวัน” ไร้เทียมทาน ทิ่ม “แจ๊ค” 4-2 คว้าดับเบิ้ลแชมป์สอยคิวไทยแลนด์แร็งกิ้ง

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T พิษณุโลกคัพ" รอบสุดท้ายรายการที่ 3 ที่ รัตนา แกรนด์ คอนแวนชั่น จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 พ.ค.69 เข้าสู่วันสุดท้ายของการชิงชัย โดยมี นางสาว ณัฐธิดา เทพสุทิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และนายสิทธิโชค ธรรมรักษา ที่ปรึกษาพิเศษผู้บังคัลการตำรวจภูธร จ.พิษณุโลก และผู้บริหารร้าน โฮม บาย เดอะไลบารี่ ร่วมมอบรางวัล
คู่ชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการดวลคิวระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ 18 ของโลก และแชมป์รายการที่ 2 ที่ จ.ขอนแก่น ดวลกับ "แจ๊ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง นักแม่นรูมือ 4 ประเทศไทย
เกมนี้เริ่มมาเฟรมแรก เอฟวัน แทงร้อนแรงตบ 2 ไม้ชนะสบาย 84-12 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม เข้าเฟรมสอง ทั้งคู่แทงผิดพลาดบ่อย แต่ เอฟ มีอาวุธหนักกว่า ตบเบรก 50 แต้ม ชนะไปอีก 77-26 หนีไป 2-0 เฟรม พอมาเฟรมสาม แจ๊ค เครื่องติด ทิ่มไม้เดียวเบรก 62 แต้ม พร้อมตบชนะ 94-47 ไล่มา 1-2 เฟรม
เฟรมสี่ เดชาวัต ร้อนแรงต่อเนื่อง ตบไม้แรก แดง-ดำ 6 ชุด 48 แต้ม ด้าน เอฟ มีโอกาสถึง 3 ครั้ง แต่พลาดง่ายให้ แจ๊ค ทิ่มชนะสบาย 79-27 ไล่มาเสมอ 2-2 เฟรม จากนั้นเกมทั้งคู่ยังแทงสู้กันผิดพลาด แต่ เอฟวัน มีทีเด็ดกว่า ไล่สอยม้วนเดียวชนะ 2 เฟรมรวด จบเกม เทพไชยา อุ่นหนู เอาชนะไปอย่างสนุก 4-2 เฟรม 84-12, 77-26, 47-94, 27-79, 76-58, 115-16 คว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่ 2 ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 200,000 บาท ขณะที่ ดชาวัต พุ่มแจ้ง รองแชมป์ รับ 80,000 บาท และ "ท็อป จันท์"พงศกร จงใจรักษ์ ทำได้ 147 แต้ม รับรางวัลทั้งแม็กซิมั่มเบรกและเบรกสูงสุดรวม 584,000 บาท ไปครอง
เอฟวัน กล่าวเปิดเผยว่า มาที่ จ.พิษณุโลกแล้วรู้สึกประทับใจ เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ดีมาก ผู้ชมมาชมกันจำนวนมาก ยิ่งมาได้แชมป์ยิ่งทำให้มีความสุข ซึ่งรูปเกมวันนี้ทั้งตน และแจ๊ก แทงได้ไม่ดีทั้งคู่ แต่ตนมีโอกาสปิดเกมได้จึงคว้าแชมป์มาครอง หลังจากนี้ในวันที่ 10 พ.ค.69 ตนจะไปโชว์ตัวที่ จีน และกลับมาเมืองไทย ก่อนที่เดือนมิถุนายน จะไปเปิดฤดูกาลรายการอาชีพโลก