“ไทยยามาฮ่า” ลุ้นแชมป์โฮมเรซ!! “ไอเดีย-กฤตภัทร” คว้าโพล AP250 – “ตี-อนุภาพ” ซิวกริดแถวหน้าศึก ARRC ที่บุรีรัมย์

ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 2 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุดผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยทัพนักบิดจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามโฮมเรซ
ผลการควอลิฟายในรุ่น SuperSport 600cc ปรากฏว่า “ตี” อนุภาพ ซามูล ยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 กดเวลาต่อรอบเร็วสุด 1 นาที 38.957 วินาที คว้ากริดสตาร์ตอันดับ 3 มาครอง ตามหลังเจ้าของโพลเพียง 0.034 วินาทีเท่านั้น พร้อมออกตัวจากแถวหน้าเพื่อลุ้นชัยชนะในเรซแรก
ขณะที่ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งฟอร์มแรงของทีม ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ควบรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 คว้าโพลโพซิชั่นในรุ่น Asia Production 250cc มาครอง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 51.206 วินาที แม้จะถูกลดรอบเครื่องยนต์ลง 200 รอบต่อนาที ตามกฎการแข่งขันก็ตาม นับเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่เพิ่มโอกาสลุ้นชัยชนะในสนามโฮมเรซอย่างเต็มตัว
ด้าน “กัส” ธีรไนย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งชาวไทยที่ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด ยังคงเดินหน้าหาประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาความเร็วได้ดีขึ้นในทุกเซสชั่น ก่อนพารถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 36 คว้ากริดสตาร์ตอันดับ 12 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 52.137 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.931 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 2 จะดวลความเร็วเรซแรกในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่น Asia Production 250cc เวลา 14.10 น. ต่อด้วยรุ่น SuperSport 600cc เวลา 15.00 น. ก่อนแข่งขันเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และออนไลน์ผ่านเพจ Asia Road Racing Championship
--------------------------------------------------
#YamahaThailandRacingTeam
#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits
#YamahaRacing #No1RacingTeam
#YamahaSocietyThailand #YamahaRidersclubThailand
#RaceMachine #ARRC2026 #TheBlueShift #YamahaR6 #AS500 #YamahR3 #KK39
#YamahaThailandRacingOfficial