“เฟอร์-ปัญจรุจน์” จารึกชื่อกระหึ่มโฮมเรซ! ประเดิมโพเดียมแรกในฐานะนักบิดฟูลซีซั่น AP250 ศึก ARRC เรซที่ 1

“เฟอร์-ปัญจรุจน์” The next successor จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่น เป็นครั้งแรก ประเดิมโฮมเรซ ในเกมการแข่งขันสุดตื่นเต้นให้แฟนความเร็ว แบทเทิลชิงชัยชนะกับหัวแถวเอเชียจนถึงโค้งสุดท้าย ก่อนพาธงชาติไทยผงาดขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 3 เป็นผลสำเร็จ ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) เรซแรก
“เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ควบ Honda CBR250RR หมายเลข 12 สตาร์ตจากกริดที่ 4 ขึ้นมาปักหลักดวลความเร็วในกลุ่มนำพร้อมกับสลับการเป็นอันดับที่ 1 ในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ก่อนปลดล็อคคว้าโพเดียมแรก คว้าอันดับ 3 ในสนามบ้านเกิด ไม่เพียงแต่เป็นคะแนนสะสมที่สำคัญ แต่ยังเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เจ้าตัวในเรซต่อๆ ไปของฤดูกาล 2026
ดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.10 น. ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
