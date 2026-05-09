"อัญชิสา-ทรรศพร" ผงาดแชมป์หญิงคู่ “พัชรินทร์” เข้าชิงหวดไอทีเอฟสัปดาห์ 2

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 เข้าสู่รอบสำคัญของการแข่งขัน
นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทชายคู่ และหญิงคู่ ซึ่งแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทหญิงคู่ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ กับ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ สองสาวไทย คู่มือวาง 3 ชิงชนะเลิศกับ อิม ฮีแร และ คิม อึนแช คู่ชาวเกาหลีใต้ คู่มือวาง 4 ของรายการ ผลปรากฏว่า คู่สาวไทยเล่นได้ยอดเยี่ยม ใช้เวลาเพียง 50 นาที เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2 และ 6-1
อัญชิสา กับ ทรรศพร ได้ครองแชมป์หญิงคู่ รับเงินรางวัลร่วมกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,027 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ส่วนคู่เกาหลีใต้ได้รองแชมป์ ได้รับร่วมกัน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,732 บาท และคนละ 10 คะแนน
ด้านประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ และ "แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ สองนักหวดหนุ่มไทย พ่ายให้แก่ เจสซี่ เดลานีย์ จากออสเตรเลีย และ ยามาโตะ สุเอโอกะ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 5-7, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 7-10
เจสซี่ เดลานีย์ กับ ยามาโตะ สุเอโอกะ ได้ครองแชมป์ชายคู่ รับเงินรางวัลร่วมกัน 1,782 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 57,897 บาท และคนละ 25 คะแนน ส่วนคู่หนุ่มไทยได้รองแชมป์ ได้รับรางวัลร่วมกัน 1,023 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33,237 บาท และคนละ 14 คะแนน
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวขอนแก่น ทะยานเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังจาก พัชรินทร์ ซึ่งเป็น มือวางอันดับ 1 และมือ 452 ของโลก เอาชนะ เอริกะ เซมะ จากญี่ปุ่น มือวาง 4 และมือ 631 ของโลก ในรอบรองชนะเลิศ ได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-3 ในเวลาแข่งขัน 1.33 ชั่วโมง
พัชรินทร์ จะชิงแชมป์กับ หลิว หยูฮั่น จากจีน มือ 1010 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือ 1067 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-5 ในเวลาแข่งขัน 1.40 ชั่วโมง สำหรับผลงานสัปดาห์แรกที่นครปฐม พัชรินทร์ ได้รองแชมป์หญิงเดี่ยว ส่วน หลิว หยูฮั่น เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ