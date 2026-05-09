สสส ชูมุกดาหารโมเดล! สานพลังภาคีกว่า 10 องค์กร ปั้นเมืองต้นแบบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชูมุกดาหารโมเดล!! เมืองต้นแบบสุขภาพดี Safety สูง สานพลังร่วมภาคีทุกระดับ ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม Iconic Run Festival ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด RUN Mukdahan (ขับเคลื่อนมุกดาหาร) ดันต่อเนื่องแคมเปญรณรงค์โรค NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวาน มัน เค็ม ไปพร้อมกับ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสู่ชุมชนและเชื่อมโยง กิจกรรมทางกายหลากมิติแบบไร้รอยต่อ 2 วันเต็ม เต้น รำ โยคะ ตลาดนัด พบปะ เวิร์คช็อป เมนูสร้างสรรค์ พร้อมปั้นกิจกรรมแนวคิดใหม่ “วิ่งแวะชุมชนเมือง” (Slow Run Rally) ระยะทาง 8 กม. ยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสีเขียว วันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้ ณ ใจกลางเมืองมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) จ.มุกดาหาร คุณไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดกิจกรรม The Iconic Run Fest Thailand Series 2026 - Run Mukdahan (ขับเคลื่อนมุกดาหาร) เชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลากมิติแบบไร้รอยต่อ 2 วันเต็มในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 โดย ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมด้วย
สสส. ร่วมกับ จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม The Iconic Run Fest Thailand Series 2026 - Run Mukdahan (ขับเคลื่อนมุกดาหาร) พร้อมชู "มุกดาหารโมเดล" เป็นเมืองต้นแบบสุขภาพดี Safety สูง ด้วยกิจกรรมทางกายหลากมิติ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและชุมชน โดยมุ่งขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสุขภาพวะอย่างยั่งยืน และใช้รูปแบบการจัดงานในลักษณะ “เทศกาล” เป็นกลไกสําคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์เมือง พร้อมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่
กิจกรรมวันแรก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะป็น Race Pack Collection ลงทะเบียนรับหมายเลข BIB พร้อมเสื้อและ Slow Run Passport สําหรับนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม / Active Dance Contest โดยเยาวชนท้องถิ่น เวทีการประกวดเต้นสําหรับเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพด้านศิลปะการเต้น / Healthy Workshop ตลาดนัดชุมชนสีเขียวและชุมชนนําร่อง ชวนผู้เข้าร่วมงานมาเรียนรู้การดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านเวิร์คช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่น สนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบชุมชน สร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของมุกดาหาร
VIP meets Communities เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยตลาดร้านค้าจากชุมชนในพื้นที่ โดยเน้นนําเสนอสินค้า Healthy Community Products สินค้าของดีเอกลักษณ์ประจําถิ่น และอื่นๆ เพือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนในพื้นที่ / Welcome Performance รับชมการแสดงต้อนรับของชุมชนพื้นเมือง “บาสโลบจากจังหวัดมุกดาหาร” ณ หน้าวัดศรีมงคลใต้ พร้อมดื่มดํ่าบรรยากาศริมแม่นํ้าโขงอันเป็นเอกลักษณ์ / Mukdaharn Yoga Showcase & Live photo @Klong River เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการสร้าง Healthy Community ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรม Active Workout ออกกําลังกายหมู่ ในช่วงเย็นของการจัดงาน ทั้งเต้น รำ โยคะ
Community Safety Standard Workshop: CPR DEMO ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยพื้นฐานให้กับชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง / Sunset Active Dance by Mekong การแสดง “มรดกวัฒนธรรมต่อยอดมรดกทางเศรษฐกิจยั่งยืน” โดยนําเสนอความสวยงามของศิลปะการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ประจําจังหวัดมุกดาหาร / Mekong Wellness Cuisine ร่วมกิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่น เพื่อสุขภาพสู่เมนูระดับประเทศที่นําเสนอศักยภาพด้านอาหารและวัตถุดิบของจังหวัดรังสรรค์โดยเชฟชื่อดังประจําจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้นกิจกรรมวันที่สอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 จะเป็นกิจกรรม “วิ่งแวะชุมชนเมือง” วิ่งแบบ Slow Run Rally ระยะทาง 8 กม. ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) บนเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ผ่าน Check point ชุมชน 11 จุด โดยเป็นกิจกรรมแรลลี่สุดสนุกที่ผสมผสนามการผจญภัย การเรียนรู้ การเสริมกิจกรรมทางกาย และการสร้างคอนเทนต์ไว้ในหนึ่งเดียว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะออกสำรวจเส้นทางและแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง พร้อมร่วมทำภารกิจให้ครบทุกด่านผ่านการ SEEK ตอบคำถาม, SELFIE ถ่ายรูป, STAMP เก็บตราประทับ และ SHARE แชร์ประสบการณ์ลงโซเชียล ทุกคนจะได้รับ SLOW RUN RALLY PASSPORT" เพื่อเก็บตราประทับประจำจุดต่างๆ ทั้ง 11 จุด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง STAMP PASSPORT ครบทั้ง 11 จุดเท่านั้นถึงจะได้รับเหรียญรางวัลที่เส้นชัย
สำหรับจุด Check point ชุมชน 11 จุด ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง, Muk Street Art, ถนนอาหารเช้า ชุมชน 5 แยก, ศาลเจ้าวัดญวน, ปายถางเจีย ปาท่องโก๋ยายคํา, วัดศรีมงคลใต้ หอเจ้าแม่สองนาง, ตลาดอินโดจีน, วัดศรีบุญเรือง, หอแก้วเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และครัวไทย ไอศกรีมพอใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคนละ 350 บาท โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญที่ระลึก หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ประกันอุบัติเหตุ
สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเพจ The Iconic Run Fest : https://www.facebook.com/theiconicrunfest