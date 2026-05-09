เปิดตัวยัดห่วง D-League Youth เยาวชนแห่ดราฟทีมยักษ์ใหญ่ต่อยอดอนาคต

นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร (นายกต่าย) นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนชัย ถนอมทรัพย์ ในนามบริษัท ไททาเลนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน D-League และ สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามเครื่องดื่ม ‘est’ (เอส) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล “D-League Youth Basketball“ ที่โรงเรียน King's College International School Bangkok พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่ได้ร่วมจัดการแข่งขัน D-League ให้ทุกระดับของเยาวชนทั้งรุ่น U12, U14 และ U16 ร่วมการแข่งขันที่เป็นระดับมาตรฐานสากล ทั้งกรรมการ ผู้ตัดสิน ทีม Stat การจัดการทั้งหมด ล้วนใช้ระดับมาตรฐานเดียวกับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ซึ่งผ่านการตัดสินแมตช์ใหญ่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น สิ่งสำคัญที่สุดที่วงการบาสเกตบอลไทยจะได้รับ คือการได้ค้นพบ 'ผู้เล่นช้างเผือก' ที่เก่ง ที่มีศักยภาพ ซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่เรายังเข้าไม่ถึง ให้มีพื้นที่ได้แสดงฝีมือ เพื่อที่เราจะนำน้อง ๆ เหล่านี้มาเจียระไนและต่อยอดสู่การเป็นเยาวชนทีมชาติในอนาคต
ด้าน นายธนชัย ถนอมทรัพย์ ในนามบริษัท ไททาเลนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า
D-League Youth Basketball เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ไททาเลนท์ จำกัด และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่และเวทีแห่งโอกาสที่จะเปิดกว้างให้เยาวชนไทยได้โชว์ศักยภาพทางด้านกีฬาบาสเกตบอล เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอล ได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมือ ร่วม Try out ในสนาม D-League อย่างเท่าเทียม เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต โดยสำหรับ U16 มีผู้สมัครเข้าร่วม Try out กว่า 300 คน และจะมาร่วมการแข่งขันในวันนี้เป็น First Match ในรอบพบกันหมด และจะแข่งขันจนจบเพื่อหาสุดยอดทีมชนะเลิศรุ่น U16 กันในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนรุ่น U14 จะเปิดให้มีการ Try out กันในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และจะแข่งขันจนจบภายในเดือนตุลาคม ส่วนรุ่น U12 จะเปิดให้มีการแข่งขันในช่วงต้นปี 2570
ขณะที่ สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามเครื่องดื่ม ‘est’ (เอส) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กล่าวว่า 'เอส' เราเดินหน้าสนับสนุน Passion ของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะ ‘ กีฬาบาสเกตบอล’ ที่แบรนด์ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด หนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน D-League ซึ่งเอสร่วมผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่นสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่น 'ทุกกลุ่ม ทุกวัย' ได้ลงสนามแข่งขันอย่างเท่าเทียม ขอเพียงมีใจรักในกีฬาบาสเกตบอล เอสจึงเข้ามามีบทบาทในการจุดประกาย Passion และเสริมพลังความซ่าด้านกีฬาให้กับเยาวชนไทย ผ่านการสร้าง ‘est AWESOME Playground’ ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้โชว์ศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลกันเต็มที่แบบทะลุ
สำหรับรายการนี้ได้ 8 Basketball Academy ชื่อดังของเมืองไทย อาทิ HITECH ACADEMY, BANVAS, SWISH, ELiTE Foundations, AFA, BUBUS, Kengbasketball และ BPRO มาร่วมกัน Try out ค้นหาผู้เล่น ร่วม Draft จัดทีม และมาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนเพื่อช่วยขัดเกลาฝีมือและผลักดันศักยภาพของน้อง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ โดยการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด หลังจากนั้นจะมาพบกันในรอบ Play-In, Play-Off จนถึงรอบ Final เพื่อชิงทีมชนะเลิศต่อไป โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อีกด้วย โดยมีเครื่องดื่ม est cola เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และมีผลิตภัณฑ์สี TOA, ผลิตภัณฑ์ข้าวแสนดี, กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง, โรงเรียน King's College International School Bangkok, ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา Factive และผลิตภัณฑ์ลูกบาสเกตบอล Molten ให้การสนับสนุน
ทั้งนี้ ‘เอส’ ยังตั้งใจมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากด้วยการจัดกิจกรรม ‘est AWESOME Clinic’ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลทุกคนที่พลาดจากการ Try out หรือไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้มีโอกาสลงสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลอย่างใกล้ชิด โดยมี 2 นักกีฬาทีมชาติไทยอย่าง ‘โอม - ชนาธิป จักรวาฬ’ และ ‘คุณจูเนียร์ – เอจิสุ’ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทั้งในด้านเทคนิคการเล่น มุมมองในเกม และประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของเยาวชนไทย กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook: D-League และ Facebook: est Cola เร็ว ๆ นี้ โดย D-League ไม่ได้มองแค่การจบการแข่งขันในซีซั่น เราจะต่อยอดความสำเร็จให้กับน้อง ๆ โดยการนำทีม D-League All Star ไปร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ ๆ ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ไปออนทัวร์ร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ