“แอนทอนเซ่น” โพตส์ภาพสายไฟซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ บอกถึงไทยแล้ว เตรียมลุยศึกเวิลด์ทัวร์ 500

อะเมซซิ่งไทยแลนด์! แอนเดอร์ แอนทอนเซ่น นักแบดมินตันเดนมาร์ก มือ 3 ของโลก โพสต์ภาพว่าเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว โดยเลือกใช้ภาพสายไฟระโยงระยาง ซึ่งกลายเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ ที่ชาวต่างชาติจำเป็นภาพประกอบ ซึ่งเจ้าตัวโพสต์ลงไอจีสตอรี่ ก่อนใส่แคปชั่นว่า arrived หรือ แปลว่ามาถึงประเทศไทยแล้ว
สำหรับ แอนทอนเซ่น มือ 3 ของโลก ชาวเดนมาร์ก มีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 รายการเวิล์ดทัวร์ ซูเปอร์ 500 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ค.นี้ โดยเมื่อปีที่แล้ว แอนทอนเซ่น เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่สุดท้ายไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ หลังพ่ายให้กับ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ในรอบชิงชนะเลิศ 1-2 เกม