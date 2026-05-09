ทัพ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ผงาดยึดกริดหน้า พร้อมระเบิดคันเร่งล่าโพเดียมโฮมเรซ ARRC สนาม 2

ทัพนักบิดไทย “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” บิดสุดยอดรถแข่ง Honda CBR Series ต่อสู้กับนักบิดระดับท็อปของเอเชีย การควอลิฟายเพื่อหากริดสตาร์ตทำเวลาคว้ากริดสตาร์ตแถวที่ 2 ในการแข่งขัน 3 รุ่นท็อปสุดของรายการ ก่อนประเดิมสนามนัดชิงชนะเลิศโฮมเรซ ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 เรซแรก บ่ายวันเสาร์นี้
คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) ดาวรุ่งไทย “เฟอร์”ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร บิด Honda CBR250RR หมายเลข 12 ลงสนามและบิดทำเวลาตามแผนการลงสนามของทีม ซึ่งสามารถเอาเวลาดีที่สุดในช่วงท้ายของการควอลิฟาย คว้ากริดสตาร์ตที่ 4 โดยจะเริ่มต้นการแข่งขันจากแถวที่ 2 ในคลาสนี้
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดูโอ้ The Next Successer ของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” สามารถทำเวลาคว้ากริดสตาร์ตในกลุ่มนำของการแข่งขันได้เช่นกัน โดย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ควบ Honda CBR600RR หมายเลข 31 คว้ากริดสตาร์ทที่ 4 มาครอง ลุ้นคว้าโพเดียม ตามมาติดๆ คู่หูทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จะเริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 6
คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) รุ่นท็อปสุดของรายการ หนึ่งเดียวของไทย "ชิพ"
นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 ต่อสู้กับทุกอุปสรรคและพยายามทำงานร่วมกับทีมแม็คคานิกซ์ไทย ขยับเวลาต่อรอบที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยทำเวลาดีที่สุด 1:35.253 นาที จะเริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 6
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 มีคิวลงสนามแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 คลาส AP250 เวลา 14.10 น. คลาส SS600 เวลา 15.00 น. และรุ่นใหญ่สุด คลาส ASB1000 เวลา 16.05 น. ก่อนจะดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
