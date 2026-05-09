"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” พร้อมล่าโพเดียมต่อเนื่อง ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 เลอ ม็องส์ ราวด์ สนาม 2

การแข่งขันเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ (Red Bull MotoGP Rookies Cup) ฤดูกาล 2026 สนามที่ 2 เลอ ม็องส์ ราวด์ ณ เซอร์กิต เดอ ลา ซาร์ต ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม นี้ "ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมไล่ล่าโพเดียมต่อเนื่อง หลังคว้ากริดสตาร์ตที่ 7 ลุ้นครองโพเดียมแบบต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
สำหรับรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เป็นการแข่งขันที่เน้นตัดสินผลแพ้ชนะด้วยฝีมือและทักษะของนักบิดเป็นหลักเนื่องจากทุกคนจะได้รับรถในสเปคเดียวกัน โดยล่าสุด "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” สร้างผลงานกระหึ่มเปิดฤดูกาลด้วยโพเดียมอันดับที่ 3 เฮเรซ ราวด์ เรซ 1 ประเทศสเปน
ด้านผลงานที่ผ่านมาของ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ในการแข่งขันรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เลอ ม็องส์ ราวด์ นั้น นักบิดดาวรุ่งไทยเคยสร้างผลงานพลิกสถานการณ์จากไม่จบการแข่งขันในเรซแรกสู่การคว้าอันดับที่ 4 ในเรซที่ 2 เกือบมีโพเดียมมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยสนามนี้ นับเป็นอีกสนามที่มีความท้าทายทักษะของนักบิดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสนามที่มีโค้งแคบและต้องใช้เกียร์ต่ำเป็นหลัก โดยเน้นการเบรกให้ช้าที่สุดและเร่งออกจากโค้งอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการยึดเกาะของล้อหลังก็เป็นปัจจัยสำคัญสู่การคว้าชัยชนะในสนามนี้
ล่าสุด "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” สามารถยกระดับผลงานในรอบฝึกซ้อมและรอบคัดเลือกได้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา รอบฝึกซ้อม FP1 นักแข่งดาวรุ่งไทยทำเวลารั้งอันดับที่ 13 จากนั้นในการฝึกซ้อมรอบ FP2 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 8 ขณะที่ในรอบคัดเลือกเพื่อจัดอันดับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 7 มีลุ้นสร้างผลงานในการแข่งขันระดับโลกอีกครั้ง
โปรแกรมการลงทำการแข่งขันเรซแรกในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม นี้ เวลา 21.05 น. ขณะที่เรซที่สองจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม เวลา 13.35 น. สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.redbull.com/int-en/rookiescup/races/le-mans-red-bull-rookies-cup-2026