"ฮอนด้า" พัฒนาก้าวกระโดด "ซาร์โก" ควบ Honda RC213V เร็วสุดวันแรก โมโตจีพี เลอมองส์

"ทัพนักบิดฮอนด้า" ยกระดับแบบก้าวกระโดดทำผลงานร้อนแรงต่อเนื่องในศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 5 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ โดยล่าสุดผ่านการซ้อมวันแรกด้วยความเร็วสุดโหดของ “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสที่ควบรถแข่ง Honda RC213V ทะยานรั้งจ่าฝูงวันแรกที่ เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่ “โจอัน เมียร์” อดีตแชมป์โลกจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ตีตั๋วเข้า Q2 ด้วยอันดับท็อป 5 สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมในสุดสัปดาห์นี้
ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 5 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ เข้าสู่โปรแกรมการซ้อมรอบแบ่งกลุ่มสำหรับการควอลิฟาย (Practice) เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาพอากาศสดใสที่ เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส
สถานการณ์วันแรกนับเป็นวันที่นักบิดฮอนด้า สร้างความคืบหน้าต่อเนื่องจากการทดสอบที่ เฮเรซ ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผลการซ้อมปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ แชมป์เก่าในสนามแห่งนี้จากปีที่ผ่านมา ทะยานขึ้นมารั้งจ่าฝูงในช่วงท้ายด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.907 วินาที ผ่่านเข้าสู่ Q2 ได้สำเร็จ
โดยมี “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ตามมาเป็นอันดับ 5 ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้อีกคน ด้วยเวลาตามหลังเพียง 0.185 วินาที ส่วน “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 จบการซ้อมวันแรกในอันดับ 16 ตามหลัง 0.556 วินาที ตามด้วย “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 19 ตามหลัง 0.816 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ 2026 จะแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม และดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในคืนเดียวกัน 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนรอบ "เมนเรซ" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV