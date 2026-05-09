จอมพลังไทยคว้าอันดับ 6 คะแนนรวมทีมหญิงศึกเยาวชนโลก 2026

จอมพลังสาวไทยรวมพลังคว้าอันดับ 6 คะแนนรวมทีมหญิงมาครอง จากผลงาน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่ประเทศอิยิปต์ ด้าน ณัฐธิดา รอบรู้ ที่ขึ้นเวทีส่งท้าย ทำผลงานดีที่สุดด้วยการจบอันดับ 5 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ในฐานะผู้จัดการทีม ยกนิ้วการวางแผนที่ดีก่อนการแข่งขันระหว่างทีมงานและผู้ฝึกสอนส่งผลให้ผลงานดี
การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ เมื่อช่วงดึกวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 แข่งขันวันสุดท้าย ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจาก ณัฐธิดา รอบรู้ ลงชิงชัยรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ ผลปรากฏว่า ท่าสแนทช์ ครั้งแรกเรียกเหล็ก 96 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 96 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 101 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 96 กิโลกรัม จบอันดับ 9 จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ครั้งแรกยกผ่านที่ 125 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 130 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 136 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน จบอันดับ 5 ส่งผลให้น้ำหนักรวมมีสถิติ 226 กิโลกรัม จบอันดับ 8
ขณะที่ หยูซิน จาง จากจีน เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 126 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 164 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 290 กิโลกรัม ส่วนเวินซุน ฮู จากจีน ได้ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 125 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 163 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 288 กิโลกรัม ด้าน ทัวนา ซูเรน จากตุรกี ได้ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 138 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 247 กิโลกรัม ขณะที่ บาร์บารา นาซาเรต เมนโดซา ซาลาซาร์ จากเวเนซุเอลา รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 110 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้รับรวมทั้งหมด 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คว้าอันดับ 6 รางวัลคะแนนรวมทีมหญิง มาครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนพร แซ่เตีย คว้า 3 เหรียญทอง รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง, ณัฐชา แก้วน้อย ได้ 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง, นฤมล วงษ์หาจักร ได้ 1 เหรียญเงิน รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง, สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ ได้ 1 เหรียญทองแดง รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง
พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม ได้กล่าวถึง ผลงานของจอมพลังไทยที่คว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ว่ามาจากการวางแผนที่ดีก่อนการแข่งขันระหว่างทีมงานและผู้ฝึกสอน อีกทั้งนักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ดังนั้นความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่เกิดจากข้างในเป็นพลังส่งมาออกภายนอกได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ จอมพลังไทยจะเดินทางออกจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ช่วงดึกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 มาต่อเครื่องที่กรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีกำหนดเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.45 น.