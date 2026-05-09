ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 มอบเงินบริจาครวม 3,110,000 บาท พร้อมเต้านมเทียม 500 ชุด และหมวกไหมพรม 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ซึ่งเป็นรายได้จากกิจกรรมการกุศล ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชาริตี้ ไนท์ และกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” เพื่อนำไปสนับสนุนการรักษาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมี นางสาวพิชญาภา พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษาคมที่ผ่านมา
กอล์ฟรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ส่งผลให้ยอดเงินบริจาคสมทบจรวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,110,000 บาท โดยมีคณะผู้จัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย นางรัชนี จิรถาวรกุล ผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนธุรกิจ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, นายกิติภพ คุนาพงษ์กิติ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์และองค์กร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ มร.ไมเคิล ปีเตอร์ เคร้าส์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี