“ฟีฟ่า” ยืนยัน “ลิซ่า” ขึ้นโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ

ฟุตบอลโลก 2026 ช่วงกลางปีนี้ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ไม่เพียงแค่เป็นเวิลด์คัพครั้งแรกที่มี 48 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน แต่ยังมีแผนจัดพิธีเปิดใน 3 ประเทศเจ้าภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก
ล่าสุดมีรายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า เตรียมขนศิลปินระดับโลกมาร่วมแสดงอย่างคับคั่ง หนึ่งในนั้นคือ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินสาวชาวไทยสมาชิกวง BLACKPINK จะได้ร่วมขึ้นโชว์ในพิธีเปิดของทัวร์นาเมนต์ลูกหนังระดับโลกหนนี้ด้วย
ฟีฟ่า วางตัว “ลิซ่า” ร่วมขึ้นโชว์ในพิธีเปิดฝั่งสหรัฐอเมริกา ที่สังเวียน โซไฟ สเตเดียม ใกล้เมืองลอสแองเจลิส ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ซึ่งเกมดังกล่าวจะเป็นการประเดิมสนามของทีมชาติสหรัฐอเมริกาพบ ปารากวัย
ส่วนศิลปินระดับโลกคนอื่นๆ ยังมี เคที เพอร์รี่ ป็อปสตาร์ระดับโลกเป็นเฮดไลเนอร์หลักของงาน ร่วมด้วยแร็ปเปอร์ชื่อดัง Future และดีเจ Sanjoy เป็นต้น
รวมถึงยังมีศิลปินจากปารากวัยอย่าง มิริลินา โบกาโด จะร่วมโชว์ในพิธีเปิดเช่นกัน ขณะที่ฟีฟ่ายังเตรียมดึงศิลปินชื่อดังจากหลายประเทศมาร่วมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น เจ บาลวิน, อนิตตา, แดนนี โอเชียน, เอลิอานนา และ เวจดรีม เพื่อกระจายโชว์ไปยังพิธีเปิดแต่ละแห่ง
สำหรับพิธีเปิดนัดแรกของฟุตบอลโลก 2026 จะเริ่มขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่สนามเอสตาดิโอ อัซเตกา กรุงเม็กซิโก ซิตี ก่อนเกมระหว่าง เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ โดยไลน์อัปศิลปินประกอบด้วยวงร็อกระดับตำนาน Mana, อเลฮานโดร เฟอร์นันเดซ, เบลินดา รวมถึง Tyla นักร้องสาวจากแอฟริกาใต้
ส่วนพิธีเปิดของแคนาดา ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ในวันที่ 12 มิถุนายน ก่อนเกม แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะได้ ไมเคิล บูเบล, อลานิส มอริสเซ็ตต์ และ อเลสเซีย คารา ร่วมขึ้นเวทีด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ฟีฟ่า เตรียมให้พิธีเปิดเริ่มต้นก่อนคิกออฟประมาณ 90 นาที โดยโชว์ที่เม็กซิโกจะใช้เวลาราว 16 นาทีครึ่ง ขณะที่โชว์ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาจะใช้เวลาประมาณ 13 นาที ก่อนเข้าสู่พิธีการก่อนเกมตามมาตรฐานของฟีฟ่า
นอกจากนี้ ฟีฟ่า ยังมีแผนจัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “America 250” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ระหว่างการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย และฮุสตัน อีกด้วย