ไทยพ่ายจีน 0-6 จบที่ 3 กลุ่มเอ แต่ดีพอลิ่ว 8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลหญิงยู-17 เอเชีย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ฯ ซูโจว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม (สนาม 1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมชาติไทย มีคิวลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี นัดสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ พบกั จีน เจ้าภาพ
สถานการณ์ก่อนเกม จีน มี 6 คะแนนเต็ม ผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว ส่วนไทย มี 4 คะแนน จากการเสมอกับ เวียดนาม 2-2 และ ชนะ เมียนมา 1-0 เกมนี้ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ ให้โอกาสนักเตะหลายคนลงสนามในเกมนี้ ทั้ง ซูซาน่า ก็เด็ม และ พราวนภา วิเศษชาติ พร้อมกันนี้ยังมีแกนหลักอย่าง มิริค่า ชีลาร์ เมอร์ด็อกซ์, พัธรมณฑ์ แสงตา และ ธิดาหวัน วังชิ้น
นาทีที่ 5 จีน ขึ้นนำไทยก่อน 1-0 จากจังหวะยิงไกล ของ หยาง หลาน ที่บอล พุ่งเสียบเสาสองเข้าไป
จีนยังเป็นฝ่ายที่เดินหน้าครองบอลเข้าใส่ และพยายามหาโอกาสเข้าทำ นาที 20 จีน นำห่างไทยเป็น 2-0 จากจังหวะที่ เฉิน หวันดี หยอดบอลให้ หลี ซี่เซียน ล้มตัวยิงเข้าไป
นาที 23 จากบอลครอส และคราวนี้เป็น เฉิง หวันดี ที่สอดมาโขกเข้าไปให้ จีน นำห่าง ไทยออกเป็น 3-0
นาที 31 ไทยเปลี่ยนตัวสองคน โดยส่ง สุรชา ธนวัฒน์ และ กวินธิดา กิขุนทด ลงไปเล่นแทน ซูซาน่า ก็เด็ม และ นภัสวรรณ์ สืบสวน
หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติมจบครึ่งแรก ฟุตบอลหญิงไทยยู-17 ตามหลังจีน เจ้าภาพอยู่ 0-3
ครึ่งหลัง ไทยเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนด้วยการส่ง สุพรรษา ดานิค ฟาน เอ็งเงอะเลิน ลงมาเล่นแทน พราวนภา วิเศษชาติ
นาที 54 จีนนำห่างไทยเป็น 4-0 จากบอลครอสของ ซู่ หยือ แล้วมาตกที่ ลี่ ซี่เซียน วอลเลย์ด้วยซ้ายเข้าไป
นาที 58 จีน นำห่างเป็น 5-0 จากจังหวะยิงไกลของ หวง ซินยี่ ที่ทะลุซองของ พิมพ์ลภัส อี้วงศ์ เข้าไป
นาที 60 จีน นำห่างเป็น 6-0 จากจังหวะที่ หวง ซินยี่ ลากตะลุยมาก่อนกดด้วยซ้ายเสียบเพดานตาข่าย
นาที 61 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่ 4 ด้วยการส่ง ปพิชญา กระจ่างแสง ลงไปเล่นแทน พัธรมณฑ์ แสงตา
นาที 75 ไทยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายด้วยการส่ง วรันธร พงษ์โคกสี ลงไปเล่นแทน ธิดาหวัน วังชิ้น
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทยยู-17 พ่ายต่อ จีน ไป 0-6 ส่วนผลอีกคู่ เวียดนาม ชนะ เมียนมา ไป 2-1 ทำให้ จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม ตามด้วยเวียดนาม ที่มี 4 คะแนน แต่ประตูได้เสียดีกว่า ไทย และทำให้ไทยจบอันดับ 3
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย พบกับ แชมป์กลุ่มซี ที่ ซูโจว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม (สนาม 1) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : AFC Asian Cup และ BG Sports