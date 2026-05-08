เป๊ปซี่ เตรียมใช้ความแกร่งบด ศิลาลาด หวังล้างตาคว้าชัยในศึกเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์ วันเสาร์นี้

มวยไทย "ศึกเกียรติเพชร ทรูโฟร์ยู ซุปเปอร์ไฟต์" วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U (ช่อง 24) และ True Visions Now เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
คู่เอกนำรายการ: ล้างตาเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรี เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งในพิกัดความเข้มข้นระหว่าง เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว ยอดมวยพันธุ์ดุจากสุรินทร์ พบกับ ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ ขุนเข่าพลังหนุ่มจากศรีสะเกษ
เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว (มุมแดง) มวยขวาจอมดีเดือดวัย 20 ปี รายนี้พกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมด้วยฟอร์มหลังที่สดเหลือหลาย ชนะรวดมา 3 ไฟต์ติด โดยเฉพาะการคว้าแชมป์ MSC Championship 2025 ที่อุดรธานี และล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยหรูที่ช่อง 7 สี จุดเด่นคือเป็นมวยประเภทปอดเหล็ก หัวใจเกินร้อย เปิดเกมสาดแข้ง ต่อยหมัด และมีศอกอันตรายเป็นทีเด็ด โดยเฉพาะวงในที่เหนียวแน่นและแรงปลายที่แข็งแกร่งกว่าชัดเจน การกลับมาแก้มือในไฟต์นี้เป๊ปซี่หวังจะใช้รูปร่างที่ได้เปรียบและความเก๋าเกมบดขยี้คู่ปรับเก่าให้ยุบยับ
ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ (มุมน้ำเงิน) นักชกดาวรุ่งวัย 17 ปี แม้ช่วงหลังฟอร์มจะดูแผ่วลงไปบ้างจากการแพ้ติดต่อกันใน 2 ไฟต์ล่าสุด แต่หากย้อนดูสถิติเขานี่แหละคือคนที่เคยยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเป๊ปซี่มาแล้วที่ช่อง 7 สี ศิลาลาดเป็นมวยซ้ายที่เตะซ้ายได้รุนแรง ออกอาวุธได้คมและมีลูกฮึดตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือเรื่องกระดูกมวยและพละกำลังที่มักจะแผ่วในช่วงท้ายเมื่อต้องปะทะกับมวยเบอร์ใหญ่กว่า หากไม่สามารถปิดเกมได้ก่อนหรือชิงจังหวะทำคะแนนทิ้งห่าง ก็อาจจะต้านทานความดุดันของเป๊ปซี่ลำบาก
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึกเกียรติเพชร ทรูโฟร์ยู ซุปเปอร์ไฟต์ ได้ทาง true4u ช่อง 24 และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป
