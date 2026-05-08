ช่อง 8 เสิร์ฟมวยไทย 2 รายการสุดเดือด 9-10 พฤษภาคมนี้

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อมชวนแฟนมวยสดชม 2 รายการมวยมันส์ ต้อนรับหน้าฝน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ในรายการ มวยไทย Super Champ เวลา 17.30 น. และ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. ที่จะชวนเหล่าแฟนมวยสนุกแบบลุ้นระทึกอัดแน่นกับเหล่านักมวยฝีมือดี
รายการ มวยไทย Super Champ ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ พบกับความสนุกเร้าใจแบบถึงขั้ว บรรยากาศความมันกำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนวันเสาร์นี้กับความมันที่คอมวยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ในการเผชิญหน้ากันของสองนักชกต่างสไตล์ที่จะมาพิสูจน์ศักดิ์ศรีบนผืนผ้าใบ "คนเหล็กเมืองกระบี่" เมาคลีเล็ก เบสท์ชะอวด ยอดมวยฝีมือจัดจ้านที่มาพร้อมความเร็วและชั้นเชิงอันเหนือชั้น พร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ "มังกรคลั่งจอมระห่ำ" หยาง เจิ้น คัง ยอดขุนพลจากแดนมังกร ที่พกความดุดันและหมัดหนักหน่วงหวังมาสยบเจ้าถิ่นโดยเฉพาะ ในพิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัม นี่ไม่ใช่แค่การชกเพื่อชัยชนะ แต่คือการเดิมพันด้วยเกียรติยศระหว่างศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับความแข็งแกร่งระดับอินเตอร์ที่ยากจะคาดเดาผลการแข่งขัน เตรียมตัวรับชมความสะใจในศึกสายเลือดนักสู้ครั้งนี้ที่จะสนั่นเวทีแน่นอน
นอกจากนี้ยังระอุไปกับคู่มวยประกอบรายการ ทั้งมวยไทยและสากล มวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก “เดช ศศิประภายิม” พบ “เพชรตะวัน คาสต้ายิม” พิกัด 115 ปอนด์
“ศรนารายณ์ เอ็มพาวเวอร์โกลด์” พบ “เสือพุด เพชร ช.ช้างแพยิม” (เมียนมา) พิกัด 65 กก.
“อินคา เกียรติบ้านบ่อ” พบ “มองเช่ย” (เมียนมา) พิกัด 57 กก.
“หนามเตย ส.สิงห์ดำ” พบ “เอ็มมิลี่ ชอง” (ฮ่องกง) พิกัด 54 กก.
“โกนาเต้ เพชรสี่หมื่น” พบ “หวู ชัวลั่ง” (จีน) พิกัด 69 กก.
มวยสากล “กอล์ฟไซส์ แป๊ะมีนบุรี” พบ “ทองใส แสงทองค้าแก๊ส” (สปป.ลาว) พิกัด 54 กก.
รายการ มวยดีวิถีไทย การแข่งขันมวยไทยในรูปแบบ 5 ยก จะเข้ามาสะกดให้คุณต้องเฝ้าหน้าจอทุกวันอาทิตย์ ถ่ายทอดสดจากจิตรเมืองนนท์ บ็อกซิ่ง สเตดี้ยม อตก.3 นนทบุรี สัปดาห์นี้ เมื่อยอดมวยไทยหัวใจแกร่งจากหนองคายอย่าง "ขุนเข่าลุ่มน้ำโขง" อภิวัฒน์ ส.สมนึก ข้ามขีดจำกัดความเก๋ามาประกาศศักดาบนผืนผ้าใบ โดยต้องแบกน้ำหนักต่อให้คู่ชกถึง 1 ปอนด์เพื่อพิสูจน์ความเหนือชั้นในการดวลกับ "จอมทำลายล้างจากเปอร์เซีย" มิราจ ว.อุรชา นักชกพันธุ์ดุจากอิหร่านที่พกความสดและพลังหมัดอันหนักหน่วงหวังมาน็อกเจ้าถิ่นในพิกัด 131 ต่อ 132 ปอนด์ งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปต้องลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้าย
ส่วนรองคู่เอกยังร้อนแรงไม่แพ้กันกับการพิสูจน์ศักดิ์ศรีมวยต่างแดน เมื่อ "หมีขาวจอมพลัง" อับดุล แสงมรกต นักชกชาวรัสเซียที่ลีลาไม่ธรรมดา เตรียมฟาดปากกับยอดมวยดาวรุ่งพุ่งแรง "ขุนพลจอมตะลุย" พีระพล เสี่ยทอมการันตี ในพิกัด 130 ปอนด์ ซึ่งถือเป็นการชิงจังหวะวัดฝีมือที่คอมวยตัวจริงต้องดู
นอกจากนี้ ยังมีมวยประกอบรายการที่น่าสนใจ ยอดวิชา แบงค์สิงห์บ้านทรัพย์ พบ เหนือปฐพี ส.ธนทรัพย์ (พุฒิประชาชื่น) พิกัด 117 ปอนด์ ทหารหลวง แบงค์ชุมพร พบ มาเฟียดำ ส.งามยิ่ง พิกัด 160 ปอนด์
ดังนั้นห้ามพลาดชมความสนุก 2 รายการความมัน 2 วันรวดในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม กับรายการ มวยไทย Super Champ เวลา 17.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. แล้วคุณจะรู้ว่าความมันของสัปดาห์นี้…พลาดไม่ได้จริง ๆ