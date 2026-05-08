ปทุมธานีเดือด! พีพีทีวี ยิงสด "แสนชัย" นำทัพ THAI FIGHT ปะทะนักชกต่างแดน 10 พ.ค.นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดศึกมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ “THAI FIGHT คนรักปทุม” ระเบิดความมันส์เอาใจแฟนมวยทั่วประเทศ กับการรวมตัวของนักชกระดับพระกาฬทั้งไทยและต่างประเทศ ที่พร้อมขึ้นสังเวียนโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต็มพิกัด ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ ณ ลานด้านข้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี เริ่มเวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
ไฮไลต์ของรายการชกครั้งนี้อยู่ที่การนำทัพโดยยอดมวยขวัญใจแฟน ๆ “แสนชัย” พบกับ บรูโน่ นักชกจอมแกร่งจากบราซิล ในรุ่นพิกัด 70 กิโลกรัม ขณะที่รุ่น 77 กิโลกรัม “ไลอ้อน” ดวลเดือดกับ แอนเดอร์สัน จากบราซิล ด้านพิกัด 67 กิโลกรัม “กล้าศึก” ปะทะ โพย่า ไบรามี่ จากอิหร่าน และพิกัด 68 กิโลกรัม “ดาวแพร่” พบ เรซา ฟาร์ฮาดี่ จากอิหร่าน
นอกจากนี้ ยังมีคู่มวยคุณภาพอีกหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นพิกัด 74 กิโลกรัม “น้องโอ” พบ ฟาร์ซีด จากอิหร่าน, พิกัด 60 กิโลกรัม “เผด็จศึก” ดวล หวัง เซียนจิง จากจีน, พิกัด 65 กิโลกรัม “เก้าศาสตรา” พบ “สำออยน้อย” จากเมียนมา รวมถึงคู่ปิดท้ายสุดมันส์ พิกัด 64 กิโลกรัม “จรวดศึก” พบ โมฮัมหมัด ฮาซัน จากอิหร่าน และพิกัด 60 กิโลกรัม “พรพิทักษ์” ปะทะ หม่า เจิ้นเจา จากจีน
ศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่แฟนมวยไม่ควรพลาด ทุกคู่พร้อมใส่เต็มร้อยเพื่อศักดิ์ศรีบนสังเวียน การันตีความดุเดือดเร้าใจตลอดการแข่งขัน ติดตามชมสดศึก “THAI FIGHT คนรักปทุม” ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป ทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36