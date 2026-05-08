ลุ้นหนีตายปะทะลุ้นแชมป์ เวสต์แฮมรับมืออาร์เซนอล Monomax ถ่ายทอดสด

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินทางสู่ช่วงชี้ชะตาปลายฤดูกาล โปรแกรมระหว่างวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 เตรียมเสิร์ฟความมันส์ต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ยาวไปถึงเกมกลางสัปดาห์ โดยมีทั้งเกมบิ๊กทีมปะทะกันโดยตรงและศึกหนีตกชั้นที่ทุกแต้มมีความหมาย ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
คู่เอกเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.30 น. Monomax ถ่ายทอดสดบิ๊กแมตซ์ยักษ์ชนยักษ์ ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของ เชลซี เกมระดับหัวตารางที่มีผลต่อโควตาฟุตบอลยุโรปโดยตรง เจ้าถิ่นหวังใช้พลังเกมรุกกดดัน ขณะที่สิงห์บลูส์ต้องการแต้มสำคัญเพื่อรักษาพื้นที่ ช่วงเวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกัน 3 คู่ เริ่มที่ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ดวล วูล์ฟแฮมป์ตัน เกมของสองทีมสไตล์บุกที่พร้อมเปิดหน้าแลกกันสนุก ด้าน ฟูแล่ม ปะทะ บอร์นมัธ ศึกทีมกลางตารางที่ยังต้องการแต้มเพื่อความปลอดภัย โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ขณะที่ ซันเดอร์แลนด์ เจองานหนักรับมือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมปีศาจแดงที่ยังต้องเร่งเครื่องลุ้นอันดับสำคัญช่วงโค้งสุดท้าย ปิดท้ายคืนวันเสาร์เวลา 23.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด เกมสำคัญของเรือใบสีฟ้าที่พลาดไม่ได้แม้แต้มเดียว
คืนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.00 น. Monomax ถ่ายทอดพร้อมกัน 3 คู่ เริ่มจาก เบิร์นลีย์ พบ แอสตัน วิลลา เกมสำคัญต่ออันดับของทั้งคู่ ด้าน คริสตัล พาเลซ รับมือ เอฟเวอร์ตัน สองทีมที่ต้องการแต้มเพื่อการันตีความอยู่รอด และ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ดวล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมเยือนหวังสามแต้ม ต่อด้วยศึกลอนดอนดาร์บี้ เวลา 22:30 น. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับ อาร์เซนอล ที่เข้มข้นทั้งศักดิ์ศรีและแต้มสำคัญต่อการครองหัวตาราง โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29
จากนั้นวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 02:00 น. (คืนวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2569) Monomax ยิงสดเกมมันส์คู่ดึกระหว่าง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด แมตซ์สำคัญของทั้งสองทีม
ปิดท้ายประจำสัปดาห์วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 02:00 น. (คืนพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงสนามต่อเนื่อง เปิดบ้านรับ คริสตัล พาเลซ อีกหนึ่งเกมชี้ชะตาที่เรือใบสีฟ้าต้องเดินหน้าเก็บชัยเพื่อรักษาโอกาสลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล รับชมทาง Monomax
