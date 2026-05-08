“อชิรญาณ์” แซงคว้าแชมป์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายกฯ

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ก้านเหล็กสาวทีมชาติไทย หวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 แซงคว้าแชมป์ “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเอาชนะ อรกนก สร้อยสุวรรณ ผู้นำสองรอบแรกสองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดศึก “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก มีนักกอล์ฟสตรีร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 132 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 108 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
รแบสุดท้ายของการชิงชัยปรากฏว่า วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ มืออันดับ 32 สมัครเล่นโลก ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอ 2025 หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 1 อีเกิ้ลกับ 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 รับถ้วยรางวัลชยนะเลิศ โดยเฉือนชนะ โปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ ผู้นำสองรอบแรกจากกรุงเทพฯ ไปสองสโตรค โดยอรกนก พลาดตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 จบรองแชมป์แต่รับเงินรางวัลชนะเลิศไป 200,000 บาท
อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย 17 ปีจากจังหวัดเลย เผยว่า “เกมการเล่นวันนี้ค่อนข้างที่จะสนุก พอใจในผลงานแมทช์นี้มากๆ ฝนไม่มีผลแค่กลัวทำให้เล่นไม่จบทั้งสามวัน เล่นจนจบหลุมสุดท้ายจึงรู้ว่าชนะ กอล์ฟผิดพลาดได้ทุกเมื่อ ซึ่งพี่ไนท์ก็เล่นดีมากๆ”
ขณะที่อันดับ 3 เป็นของลียาน่า ดูรีซิค โปรสาวจากมาเลเซีย ที่สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 รับเงินรางวัล 114,000 บาท อันดับสี่ร่วมที่สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 ประกอบด้วย ฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซร่า จากฟิลิปปินส์ (73), เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ (74), ณัฐริกา เสนสาย (73) รับเงินรางวัลไปคนละ 70,066 บาท เช่นเดียวสองนักกอล์ฟสมัครเล่นได้แก่ มาริษา โตใจ (73) และปริม ปราชญ์นคร (74)